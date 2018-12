Oceans afronta 2019 con planes de crecimiento Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 09:26 h (CET) Con el 2019 a la vuelta de la esquina, Oceans ha preparado un vídeo para felicitar el año nuevo, en el que destaca el papel que juegan las nuevas tecnologías en nuestro día a día "En un mundo que cada vez cambia más rápidamente, lo único verdaderamente importante es apoyarnos los unos a los otros y utilizar la tecnología para estar más cerca de aquellos a los que tanto queremos. En esto precisamente hace hincapié el vídeo de Oceans, en lo fundamental que resulta contar con el respaldo de nuestros familiares y amigos para llegar a donde nos propongamos. Con determinación, ganas y esfuerzo, no hay nada que no podamos lograr."

Bajo el título “mirando al futuro”, Oceans pretende despedirse del 2018, un año complicado para la compañía, y dar la bienvenida al 2019 con fuerzas renovadas para afrontar nuevos desafíos y perspectivas de crecimiento y expansión.

Renovación, expansión y nuevos servicios: los planes para este 2019

Y es que Oceans ha diseñado un plan estratégico en vistas a continuar con su desarrollo en el sector de las telecomunicaciones. Tan solo hace apenas un mes, en la feria ACUTEL presentó Mowhile, un servicio integral de marca blanca para operadores al que cada día se adhieren un mayor número de OMV por su elevada rentabilidad y gran capacidad de personalización.

Asimismo, Oceans, que ha renovado su identidad corporativa visual recientemente como símbolo de su nueva etapa, se encuentra trabajando para volver a ofrecer sus servicios de Internet fija, ADSL, fibra y productos de convergencia, a lo largo de los primeros meses de 2019, durante los cuales también pondrá en marcha una exclusiva plataforma de televisión.

Paralelamente a esto, el operador continúa con su firme apuesta por la telefonía móvil, con campañas como la de Navidad, en la que ha duplicado los gigas de todas sus tarifas móviles hasta el 31 de enero de 2019 tanto a sus clientes ya existentes como a las nuevas incorporaciones.

Todas estas acciones demuestran la determinación de Oceans, una compañía que ha sabido sobreponerse a todos los retos a los que se ha enfrentado, siempre mirando hacia el futuro y hacia lo que está por venir.

Vídeos

Oceans, mirando al futuro



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.