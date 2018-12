La Rondalla interpretó anoche en El Pósito su concierto de Navidad Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 09:05 h (CET) Sus nueve músicos de cuerda, y doce voces, interpretaron un bonito repertorio de doce villancicos típicos de Sigüenza, de Guadalajara y también de provincias como Soria, Segovia o Cuenca La Rondalla de Sigüenza interpretó anoche, en El Pósito, su Concierto de Navidad, todo un clásico de estas fechas en la ciudad del Doncel. Según recordaba ayer su presidente, Miguel Puertas, se programa desde los años cincuenta, pero inicialmente el día de los Reyes Magos.



Desaparecidos ya los refundadores de La Rondalla de Sigüenza, Pedro Pardillo y Pepe Cerezo, en el año 1951, en la actualidad la componen nueve instrumentistas y doce voces, que mantienen las actuaciones en la ciudad a lo largo del año, y que incluso ya tienen algunas programadas para 2019, si bien no tantas como llegaron a tener en sus años de esplendor, con hasta 50 anuales.



En el concierto de Navidad, los miembros de la Rondalla eligieron un repertorio de doce villancicos, típicos de la comarca y de la provincia en general, pero también le dieron cabida a tonadas de Soria, Zaragoza, Cuenca, y Segovia. Miguel Puertas comentaba ayer que para 2019 van a continuar su labor de recopilación y recuperación de nuevos cantares, por ejemplo, con un viaje a Cendejas de la Torre, ?para recuperar un villancico precioso?.



En el repertorio de ayer no faltaron 'El niño perdido' y el 'Canto Sacramento', que se interpretan con la tonadilla clásica del villancico de Sigüenza, con la zambomba, los hierros, y botellas, acompasadas por el peculiar ritmo seguntino.



Un poco de historia de La Rondalla de Sigüenza

La historia de la Rondalla seguntina es ?la de un batallón de hombres y mujeres, mayores, jóvenes y niños que se comprometieron con la música y con su pueblo, que dedicaron muchas de sus horas, sacrificando su tiempo libre, al ensayo de canciones y de bailes para que el público disfrutara aquí y allá?, decía Pepe Cerezo, principal valedor de la música popular en la ciudad durante los últimos sesenta años y refundador de la Rondalla, desaparecido en 2017.



Hay documentación escrita que atestigua la rondalla de guitarras y bandurrias dirigida por el reputado profesor Don Miguel Corrales Cerezo iba a realizar la diana floreada en la mañana del 17 de agosto del año 1897. En aquella época fue Corrales Cerezo quien mantuvo viva la música popular seguntina, refundando la Rondalla con motivo de los actos del VIII centenario de la Reconquista de la ciudad por el Obispo Don Bernardo de Agen. Aunque la fecha se corresponde con el día 22 de enero, los festejos se trasladaron a otra época más generosa meteorológicamente hablando. El 29 de mayo de 1922 se convirtió, por ser menos frío, en otro día histórico. A las siete de la tarde salió la Rondalla por unas calles engalanadas de fiesta. Una seña de Corrales Cerezo, y la Rondalla rompió con un pasodoble. Fue un momento inolvidable.



Después de un progresivo declive, a mediados del siglo XX la música popular seguntina está en pleno apogeo. Varias agrupaciones se hacían la competencia con sus cánticos por las calles de la ciudad. Fue en el año 1951 cuando Pepe Cerezo conforma con Pedro Pardillo, su amigo inseparable, la Rondalla Seguntina, que se echa a la calle en las navidades de aquel año con la intención noble de recaudar fondos para el Asilo de Ancianos de la ciudad.



Con el devenir de los tiempos La Rondalla perdería fuelle, sobre todo en la década de los sesenta y comienzos de los setenta. La afonía popular duró hasta 1978, cuando de nuevo Pepe Cerezo, siempre Cerezo, desempolvó partituras e instrumentos, y nuevamente ayudado por su amigo Pedro Pardillo recompone las trazas de la agrupación. Y desde entonces, hasta ahora, con mayor o menor actividad, La Rondalla ha mantenido el espíritu de la música popular en la ciudad.





