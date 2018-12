Regalos de última hora para Reyes Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 09:13 h (CET) entradas.com dispone en su web del obsequio que todos quieren recibir estas navidades: los mejores espectáculos Ha vuelto a pasar un año más: muchas personas han dejado para el último momento los regalos de reyes y ahora no tienen tiempo ni ideas para comprar todos esos detalles para familiares y amigos. Desde entradas.com tienen la solución a un golpe de click: regalar los mejores espectáculos y pasar de las grandes colas en los centros comerciales. Los Reyes Magos de entradas.com llegan al rescate:

ORO con nombre de musical de la temporada: Con la llegada de Anastasia: el Musical al teatro Coliseum, se reafirma la posición de la capital como uno de los principales destinos a nivel mundial en turismo de musicales. Basada en la película de animación de FOX estrenada en 1997, esta clásica historia transporta al ocaso del imperio ruso en un viaje emocionante que termina en el vibrante París de los años veinte.

INCIENSO con el olor de los grandes clásicos: Tras alcanzar un gran éxito en Broadway y el West End de Londres, El jovencito Frankestein de Mel Brooks llega a Madrid coincidiendo con el bicentenario de la obra Frankenstein, publicada en 1818. Esta adaptación electrizante de la película monstruosamente divertida de 1974 incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales que convierten a la obra en una brillante creación artística.

MIRRA en forma de acordes de folk: Mike Rosenberg, conocido en el mundo de la música como Passenger presentará en Madrid su décimo álbum de estudio: Runaway. Será uno de los conciertos que el cantante inglés ofrecerá en España, en la Riviera el próximo 2 de abril de 2019. El mejor regalo para los amantes del pop británico.

Los amantes del deporte pueden regalar entradas para el partido que enfrenta al Real Madrid CF con la Real Sociedad el mismo día de reyes (6 de enero). Las entradas para este primer partido de la liga de 2019 ya están a la venta en la web de entradas.com.

Para los más indecisos entradas.com pone en su mano el comodín perfecto: tarjetas regalo de diferente valor para canjear por los mejores espectáculos de 2019. Para los amantes del cine, del teatro, de los musicales o de los conciertos, las tarjetas regalo de entradas.com se presentan en un formato que recuerda al tradicional ticket, dando al destinatario la opción de reservar entradas para el espectáculo que está deseando ver. Descubre todas las opciones hechas a medida para dar en el clavo:

Una tarjeta para bailar sin parar: El regalo perfecto para aquellos que no se pierden cada concierto, cada festival, para groupies y melómanos. Esta tarjeta es capaz de poner el vello de punta a cualquier adicto a la música en directo. La tarjeta regalo para ir de concierto será el redoble de tambor que anunciará el éxito estas navidades.

Sueño de una noche, o varias, de teatro: Los amantes del teatro creerán tocar el cielo cuando descubran el contenido de esta tarjeta regalo. Un obsequio a medida dedicado a aquellos que se emocionan cada vez que se alza un telón.

Para un año de película(s): Para los amantes del cine, los de verdad, aquellos a los que una película siempre les parece el mejor plan. No importa si se trata de un film iraní sin subtítulos, en el cine ellos siempre se sienten mejor. Elige para él/ella un regalo de película estas navidades: la tarjeta regalo de cine de entradas.com

Para los adictos a las luces de Broadway: Todos tienen un amigo que ama los musicales, alguien que se emociona con cada nota, cada puesta en escena y cada coreografía. ¿Puede existir un regalo mejor que una noche para vivir una experiencia única en la que reír, llorar y emocionarse con cada nota? La tarjeta regalo para un musical es capaz de levantar pasiones.

Para los amantes de la cultura: Para aquellos que aman asistir a cualquier show: teatro, concierto o musical… esta tarjeta contiene la receta perfecta para no equivocarse. Incluye toda la oferta de las anteriores exceptuando las entradas de cine. ¡El comodín perfecto!

Una tarjeta canjeable por una vivencia única

Hacer llegar la tarjeta regalo de entradas.com no puede ser más fácil: se puede enviar por email con una nota personal, el código y el periodo de validez, o bien recibir la tarjeta en el email, imprimirla y personalizarla para enviarla posteriormente. ¡Ser el más original en Navidad nunca fue más fácil!

