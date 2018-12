Becas universitarias "Carlos Haime Baruch y Marlene Haime" otorgadas en zona norte de Cartagena Comunicae

jueves, 27 de diciembre de 2018, 08:01 h (CET) La Fundación Carlos y Sonia Haime entregó 12 nuevas becas universitarias completas a jóvenes de Manzanillo del Mar y Tierra Baja. A la fecha la organización ha apoyado la educación superior de 61 jóvenes, a través de las becas "Carlos Haime Baruch y Marlene Haime", durante sus 11 años de trayectoria Cumpliendo con su propósito de promover el desarrollo inclusivo en las comunidades cartageneras de Manzanillo del Mar y Tierra Baja, la Fundación Carlos y Sonia Haime (FCSH) entregó 12 nuevas becas “Carlos Haime Baruch y Marlene Haime”, a jóvenes de ambas comunidades quienes comenzarán sus carreras universitarias en 2019.

Este anuncio reafirma el compromiso de la FCSH con la educación de las juventudes como el mejor camino hacia el progreso social y estrecha sus vínculos con la Fundación Serena del Mar, organización que heredó en 2017 la gestión comunitaria de la Fundación Carlos y Sonia Haime.

Los becados se postularon en convocatoria abierta, proceso de selección liderado por la Fundación Serena del Mar, que incluyó etapas como: evaluación del desempeño escolar, entrevista individual y elaboración de un ensayo en el que contaron sus visiones sobre la educación y las formas de aportar a sus comunidades, desde las profesiones elegidas.

“Carlos Haime Baruch y Sonia Gutt de Haime crearon la Fundación Carlos y Sonia Haime hace más de 10 años, tiempo durante el cual hemos contribuido al desarrollo personal y profesional de 61 jóvenes de la zona norte de la ciudad (19 de ellos ya se graduaron) para que sean gestores de la transformación en su entorno y promuevan una mejor calidad de vida en sus comunidades y familias”, señaló Andrea Echavarría, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Carlos y Sonia Haime.

Los jóvenes vinculados a este programa, estudiarán carreras como Medicina, Enfermería, Logística Portuaria e Ingeniaría de Sistemas en instituciones aliadas como: Universidad de Cartagena, Corporación Universitaria Rafael Núñez, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, Fundación Universitaria Colombo Internacional, Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, entre otras. A su vez, recibirán acompañamiento de la Fundación Serena del Mar durante su proceso formativo, con talleres enfocados en el desarrollo del ser, el fortalecimiento de habilidades blandas y la relación comunitaria.

“Esta oportunidad nos llena de satisfacción a mí a y mi familia. Sueño con graduarme de Enfermería y trabajar en el Centro Hospitalario Serena del Mar, que sin duda será uno de los más importantes de la ciudad. Me encanta esta carrera porque me permitirá servir a los demás y estar cerca de mi comunidad”, sostuvo Mayerlis Ayala, becada de Tierra Baja.

Por su parte, Adrián Ayala, joven de Manzanillo del Mar manifestó su gusto por la Ingeniería de Sistemas. “En estos tiempos el que no estudia es porque no aprovecha las oportunidades que se presentan. Seré disciplinado y al finalizar la carrera, espero transmitir mis conocimiento a niños y jóvenes”, concluyó.

Los becados son:

Adrián Josué Ayala González

Andrea Carolina Canoles Jiménez

Ángel Andrés Canoles Jiménez

Diana Carmona Gómez

Javier Muñiz Jiménez

Karen Moreno Mercado

Lorena Isabel Ortega Barboza

María Fernanda Villalobos Zabaleta

Mayerlis Ayala Villalobos

Morayma Berrio Ortega

Susana Marcel Murillo Ortega

Walter Batista López En la fotografía aparece el grupo de becados junto a Andrea Echavarría, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Carlos y Sonia Haime e Isabel Mathieu, directora social de la Fundación Serena del Mar.

