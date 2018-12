El Milan empata sin goles y no levanta cabeza Los napolitanos caen 'in extremis' en San Siro Redacción Siglo XXI

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 23:09 h (CET) La Juventus mantuvo este miércoles su condición de invicto en la Serie A al sacar un trabajado empate (2-2) en su visita al Atalanta, gracias a un tanto de Cristiano Ronaldo, que fue suplente, mientras que el Nápoles cayó por 1-0 en el campo del Inter, en una 18ª jornada tras la que el Milan sigue sin levantar cabeza.



La 'Juve' continúa desde su liderato sin dar demasiada tregua a sus rivales y, aunque pareció que no le sentaron bien las festividades navideñas, recurrió al delantero portugués cuando los locales habían remontado gracias a Duván Zapata, autor de los últimos ocho goles de los suyos, y jugaban con superioridad numérica.



Como había advertido Massimiliano Allegri, técnico del actual campeón, el periodo de dosificación del de Madeira comenzó en Bérgamo donde estuvo más de una hora en el banquillo. Pero cuando su equipo caía por 2-1 y estaba con diez por la expulsión de Rodrigo Betancur por doble amonestación, el preparador 'bianconero' recurrió a sus servicios en lugar de Sami Khedira.



El exmadridista acudió al rescate y, cuando el partido entraba en su recta final, 'cazó' un balón perdido en el área pequeña tras un córner para poner el 2-2 definitivo a un duelo muy entretenido en el que el Atalanta se repuso con calidad a la mala suerte nada más iniciarse el choque con el autogol de Djimsiti.



El colombiano Zapata empató en el minuto 24 y luego hizo soñar a los suyos con el triunfo, tras un cabezazo a la salida de un saque de esquina apenas dos minutos después de que su rival se quedase con diez. Pero la diana de 'CR7' lo evitó (min. 78), permitiendo a la Juventus alcanzar los 50 puntos y aventajar así en 9 al Nápoles, seco en San Siro.



EL NÁPOLES CAE 'IN EXTREMIS' EN SAN SIRO

Los de Carlo Ancelotti dejaron escapar la oportunidad de acercarse al liderato y, para más inri, sucumbieron por un gol de Lautaro Martínez en el 90+1. Fue la puntilla para los napolitanos, con uno menos durante el último cuarto de hora tras la expulsión, por desavenencias con el árbitro, de Kalidou Koulibaly. Pagaron caro su escasez de puntería y se quedaron con esos 41 puntos, por los 36 del Inter.



Por otro lado, la Lazio se afianzó en la cuarta plaza, última que da acceso a la próxima Liga de Campeones, tras imponerse por 0-2 al Bolonia con goles de Luiz Felipe y Senad Lulic. Con ello aprovechó un nuevo tropiezo del Milan, que encadenó entre liga local y competición europea su quinto partido sin ganar, tras empatar esta vez sin goles ante el Frosinone.



Los 'rossoneri' flojearon en el estadio del penúltimo clasificado, que sacó tajada de los problemas ofensivos de los de Gennaro Gattuso, que llevan cuatro partidos ligueros seguidos sin marcar un gol. Incluso fueron superados en la tabla por la Sampdoria, que ante el Chievo Verona (2-0) sumó su tercer triunfo seguido.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 18.

Frosinone - Milan 0-0.

Atalanta - Juventus 2-2.

Bolonia - Lazio 0-2.

Cagliari - Genoa 1-0.

Fiorentina - Parma 0-1.

Sampdoria - Chievo 2-0.

Roma - Sassuolo 3-1.

Spal - Udinese 0-0.

Torino - Empoli 3-0.

Inter - Nápoles 1-0.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC PTS.

1. Juventus 18 16 2 0 36 10 50.

2. Nápoles 18 13 2 3 34 15 41.

3. Inter 18 11 3 4 30 14 36.

4. Lazio 18 9 4 5 27 20 31.

5. Sampdoria 18 8 5 5 31 21 29.

6. Milan 18 7 7 4 24 19 28.

7. Roma 18 7 6 5 32 24 27.

8. Torino 18 6 8 4 23 18 26.

9. Atalanta 18 7 4 7 33 25 25.

10. Fiorentina 18 6 7 5 25 18 25.

11. Sassuolo 18 6 7 5 28 26 25.

12. Parma 18 7 4 7 17 21 25.

13. Cagliari 18 4 8 6 17 23 20.

14. Genoa 18 5 4 9 25 35 19.

15. Spal 18 4 5 9 14 25 17.

16. Empoli 18 4 4 10 22 36 16.

17. Udinese 18 3 6 9 14 23 15.

18. Bolonia 18 2 7 9 13 26 13.

19. Frosinone 18 1 7 10 12 36 10.

20. Chievo 18 0 8 10 13 35 5.

