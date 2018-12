Elisa Gómez, directora de la Banda de Música de Sigüenza, pregona la Navidad

Lo hizo en la Iglesia de Santa María, poco antes de que comenzara el concierto de Navidad de la Banda de Música de la Ciudad del Doncel Unos días antes de que se cumpla el sexto aniversario de la refundación de la Banda de Música, que tenía lugar el 30 de diciembre de 2012, quien era entonces, y ahora, su directora, Elisa Gómez, se ha encargado de pregonar la Navidad, como es costumbre, en la Iglesia de Santa María. Lo ha hecho justo antes de que la Banda, que lleva esos mismos seis años acompañando musicalmente todas las celebraciones de la ciudad, interpretara su concierto de Navidad, aprovechando la sonoridad maravillosa del edificio.



Correspondió al alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, introducir a la pregonera. Latre destacó la doble condición de sicóloga y música de Gómez, que forma parte de múltiples e interesantes proyectos, como el del Grupo Vocal Kromátika y la Orquesta y Coro Ciudad de Guadalajara, al tiempo que recordó la trayectoria sobresaliente de la Banda de Música en este tiempo. El regidor deseó, además, unas felices fiestas tanto a los presentes como a todos los seguntinos, y un próspero año 2019.



En su pregón, Elisa recordó que, en pocos días, se cumplirán nueve años desde su llegada laboral a Sigüenza, como profesora de la Escuela de Música. “Vine buscando una oportunidad de trabajo que fuera compatible con mis estudios de dirección musical en el Conservatorio Superior de Madrid, y me fui quedando sin darme cuenta, de manera que ahora me sería muy difícil imaginarme sin esta ciudad”, dijo, haciendo referencia al cariño que le transmiten a diario sus alumnos, como también lo hacen “los componentes de mi querida Banda por la valiosa misión de haber recuperado un grupo que quedó extinguido en el año 69”. VER PREGON.



Elisa Gómez, que es madrileña de nacimiento, andaluza de sangre y de corazón, “y seguntina de adopción”, confesó que se le hacía raro “ofrecer este pregón cuando llevo años escuchándolo desde el atril de directora de la Banda, quizá por ese punto de timidez que me atrapa de vez en cuando y que sólo se va cuando empuño la batuta”. En todo caso, agradeció el detalle del Ayuntamiento al haberla elegido como pregonera de la Navidad “haciéndome sentir, si cabe, un poquito más seguntina”.



Como le correspondía, por su condición de directora de la Banda, centró su pregón en la explicación la música de esta época del año. “La canción de la Navidad es el villancico, que comenzó siendo, curiosamente, allá por la Edad Media, la canción de la villa, una canción profana con estribillo, de origen popular y armonizada a varias voces, que narraba la vida cotidiana de los pueblos, los nacimientos, las pérdidas, los amores y desamores, a modo de noticiero del lugar, para posteriormente adaptar sus coplas a motivos asociados a la Navidad y pasar a cantarse en las iglesias. Su temática se centró entonces en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores y la Estrella de Belén, cuando ahora, en estas fechas suenan por altavoces de centros comerciales, en las voces de los niños que alegremente piden su aguinaldo, en los diferentes hogares... Son coplas claras, de rima sencilla, letras pegadizas y, por tanto, muy fáciles de memorizar, coplas que han conformado nuestra tradición y que nos ayudan a fijar momentos entrañables en nuestra historia personal, siempre en torno a los valores de la Navidad”, explicó, para recordar después que también muchos de los grandes compositores de todos los tiempos, “han recordado al mundo la llegada del Salvador, con grandes piezas artísticas que nos ha dejado la música culta y que conforman parte de nuestra historia”. Por último, Gómez recordó también que la Navidad también brilla en “los cantos populares, los de nuestra tierra, los que, tras múltiples y ricas transformaciones nos han llegado por tradición oral desde nuestros antepasados y que han construido y construyen nuestra identidad, los que tenemos, por respeto a nuestras raíces, la obligación de mantener, para que nunca se pierdan y sigan alegrando nuestras calles”.



Después de felicitar las fiestas a los seguntinos y desear lo mejor para el año nuevo, acompañada por dos de los integrantes de la banda, cantó un villancico tradicional compuesto en 1847 por Adolphe Adam, que hace referencia al nacimiento de Jesús.



José Manuel Latre le hizo entrega de un detalle como pregonera de la Navidad en 2018. Y después del concierto de la banda, sobresaliente y emotivo, en el que no faltaron villancicos tradicionales como La canción del tamborilero, ni por supuesto, la Ronda de Navidad seguntina, igualmente el Ayuntamiento le hizo entrega de un ramo de flores. La concejala de Cultura, Sonsoles Arcones, igualmente presente en el concierto, señaló que, “no hay una sola actuación en la trayectoria de la Banda de Música que no supere a todas las anteriores. Estamos muy orgullosos de ellos, y por supuesto, de Elisa”.



Por la tarde, llegaba el momento de la Gran Ronda de la Navidad de la Ciudad. A partir de las 19:00 horas de la tarde, y desde la Plaza de la Rondalla, inaugurada el año pasado, todas las Rondas de la ciudad se juntaban para, subiendo por la Plaza de Hilario Yabén y por la calle del Cardenal Mendoza, llegar hasta la Plaza Mayor, cantando los villancicos tradicionales de la ciudad del Doncel. Organizada por la Rondalla Seguntina, en los soportales de la Plaza Mayor, al terminar la Gran Ronda se repartieron más de 600 montados, vasos de caldo caliente y de sidra, para todos aquellos que quisieron acercarse a vivir la Navidad al corazón de la ciudad.





