La conexión con la policía, clave para asegurar una casa en Navidades, según Johnson Controls Comunicae

miércoles, 26 de diciembre de 2018, 09:33 h (CET) La mayoría de los usuarios españoles (68%) considera elemental que su sistema de alarma se comunique con la policía en caso de surgir un problema en el hogar. La posibilidad de sufrir un robo en su domicilio le quita el sueño a casi 4 de cada 10 españoles (37%) La llegada de las vacaciones navideñas implica para muchas familias el tener que desplazarse y dejar durante unos días su hogar vacío. Una tendencia que cada vez va a más; solo el año pasado la DGT previó 17 millones de desplazamientos en la Operación Especial de Navidad, 300.000 más que el año anterior. Para hacer frente a este tipo de situaciones los españoles lo tienen claro: que la policía esté al tanto en caso de surgir un problema en su casa.

Según los datos del último estudio “Seguridad y Hogar digital” realizado por Tyco, ahora parte de Johnson Controls, la mayoría de los usuarios españoles (68%) considera que lo más importante de un sistema de alarma es la posibilidad de estar conectado a una Central Receptora de Alarmas (CRA) que se comunique con la policía en caso de surgir un problema en el hogar. Los españoles también valoran las múltiples opciones que permiten los nuevos hogares conectados, como poder ver lo que sucede en su casa desde el móvil en todo momento (25%).

El miedo a que roben en casa, uno de los aspectos que más preocupa a los españoles

La seguridad de nuestro hogar es uno de los aspectos que más preocupa a los españoles. La posibilidad de sufrir un robo en su domicilio le quita el sueño a casi 4 de cada 10 españoles (37%), frente a esto, solo un 6,9% se siente seguro y no le inquieta ningún problema relacionado con la seguridad.

Por otro lado, el estar lejos de casa en épocas como las fiestas navideñas incrementa el interés de los españoles en la tecnología para el hogar. Según datos del estudio de Tyco, la mayoría de los españoles (85%) adoptaría el hogar digital por la posibilidad de conectar una cámara a su domicilio que le permitiese ver lo que sucede en él a todas horas.

Para hacer frente a estas necesidades, Tyco ha desarrollado Interactive Security, la solución de seguridad interactiva que permite añadir sistemas domóticos para hacer de la vivienda un lugar más inteligente y conectado. Interactive Security cuenta con una conexión constante a la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Tyco, cuya efectividad cumple con los más altos estándares del sector, proporcionando un nivel de seguridad real y sin precedentes en una solución de este tipo, ya que garantiza el control y la atención por parte de un equipo altamente profesional y conectado 24h con los cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencias. La CRA de Tyco facilita una respuesta inmediata y eficaz en caso de incidencia.

Esta solución integra una alarma de alta seguridad con vídeo y audio verificación que permite controlar lo que sucede en todo momento. Es la primera solución disponible en el mercado que permite el control completo del hogar desde cualquier dispositivo móvil. Esta solución modular permite la visualización en vivo de la vivienda a través de cámaras IP, el control remoto de la calefacción, el encendido y apagado de todos los dispositivos conectados a la red y el control de entradas y salidas. Y todo ello de forma cómoda y fácil a través de una aplicación móvil sencilla y muy intuitiva. Gracias a ello, proporciona mayor comodidad y se adapta a las necesidades y estilo de vida de sus usuarios.

'Nuestra prioridad en Johnson Controls es convertir los hogares españoles en lugares donde nuestros clientes se sientan seguros y cómodos, tanto en su día a día como cuando deben abandonarla en fechas navideñas', en palabras de José González Osma, Director de Ventas de la División Residencial. 'Servicios integrales como Interactive y su eficaz conexión con nuestra CRA son el resultado de la compañía por ofrecer el mejor producto del mercado en un área tan importante como es la seguridad de los nuestros'.

