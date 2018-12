Magpie aporta las ventajas de vestir vintage Comunicae

lunes, 24 de diciembre de 2018, 14:05 h (CET) El término vintage adquiere cada vez más popularidad en diversos ámbitos, siendo el de la moda en el que más. Este vocablo proviene de la voz francesa vendenge, o vendimia: como el buen vino, hay prendas cuyo valor se incrementa con el paso del tiempo, ya que pertenecen a épocas que se hubieran querido vivir. Al hilo de este tema, Magpie, la tienda de moda retro más popular de Madrid, cuenta en qué beneficia a uno mismo y al planeta llevar este tipo de vestimenta Vestir vintage dota de exclusividad y originalidad. Esto se debe a que las prendas retro son muy diferenciadoras y harán sentir especial a todo aquel que las vista. Además, no hay dos prendas iguales en lo que a lo que a moda vintage se refiere. Rebuscando entre accesorios y prendas vintage, es fácil dar con firmas reconocidas o de diseñadores independientes a precios mucho más asequibles. La reducción de materias primas y de la huella de carbono que significa la fabricación de ropa nueva y la comercialización y distribución de ésta, no está presente en la moda vintage. La moda vintage cumple con la reutilización y el reciclaje, ya que da una segunda oportunidad a ciertas prendas y evita que se tiren sólo porque una vez pasaron de moda. Magpie contribuye a mantener un planeta sano, ya que en el mundo de la moda vintage no entran en juego los costes de producción, los residuos y la contaminación que los grandes fabricantes de ropa utilizan en cada uno de los pasos hasta que el producto en sí llega al consumidor final. Acerca de Magpie Vintage

Magpie es una de las tiendas de moda vintage más famosas en España, situada en la céntrica calle de Velarde número 3 y en Malasaña 19. Desde su apertura en 2008 ha cosechado éxitos gracias a su enorme colección en constante renovación, su trato exquisito y su inigualable relación calidad/precio.

De entre las muchas tiendas especializadas de la zona tienen la mayor variedad de sombreros y tocados, cinturones, bolsos, joyas, gafas, corbatas, guantes y calzado de épocas entre los años 20 y los 90. Magpie ofrece las prendas más exclusivas y populares de las diferentes décadas y países entre curiosidades e iconos como trajes de bordado tirolés, camisetas de Naranjito o incluso vestidos de novia. Y un detalle digno de mención: disponen de artículos de marca antiguos, “Vintage de lujo”: carteras CH, trajes de baño de Valentino, Louis Vuittones a veces, y en ocasiones auténticos vestidos Moschino o Balenciaga. Magpie es referente de lo vintage, dentro y fuera de España, por ello algunos rostros conocidos optan por lucir las prendas retro que más se adapten a ellos. La famosa actriz de Juego de Tronos, Sophie Turner y su novio Joe Jonas, entre otros, son clientes de Magpie, al igual que ocurre con la popular estilista nacional Natalia Ferviú o Mario Vaquerizo.

Magpie Vintage: www.magpie.es

Calle Velarde, 3, 28004 Madrid/ Cierra a las 21.00

Calle Manuela Malasaña, 19, 28004 Madrid/ Cierra a las 21.00

Teléfono: 914 48 31 04

