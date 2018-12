BRAINTRUST celebra su XV aniversario con un vídeo conmemorativo Comunicae

lunes, 24 de diciembre de 2018, 14:13 h (CET) Con motivo del XV aniversario BRAINTRUST ha realizado un evento especial y diferente, en CaixaForum Madrid, al que asistió la plantilla de su sede en España junto a algunas otras personas que han formado parte de forma especial en estos tres lustros de proyecto. La consultora, con un enfoque diferencial y vanguardista, acumula ya un bagaje de más de un millar de proyectos realizados en 14 países para grandes multinacionales BRAINTRUST nació en 2003 en Madrid, de la mano de Juan Bosco de la Rocha, orientada principalmente hacia el sector Telco. Un grupo de profesionales, con experiencia en diferentes sectores y mucha ilusión, se unió con el objetivo de ayudar a las empresas a transformarse a partir de ayudarlas a conocer su posicionamiento competitivo y, sobre todo, de comprender lo que quieren y lo que piensan sus clientes. En pocos años, se expandió internacionalmente y diversificó su actividad hasta cubrir en la actualidad una amplia variedad de sectores, claves en cualquier economía desarrollada: telecomunicaciones, banca, seguros, energía, utilities, turismo, automoción y retail.

Cumplidos quince años desde su nacimiento, esta multinacional de la consultoría ha lanzado un video corporativo conmemorativo del aniversario en el que repasa su trayectoria empresarial y su evolución a lo largo de estos años. La fuerza de creer, presente en su claim, expresa con claridad uno de los pilares BRAINTRUST: ser aquello en lo que se cree.

Su principal “expertise” es ayudar a mejorar la performance de las empresas a partir de comprender su posicionamiento competitivo, sus clientes y, sobre todo, el negocio, todo ello bajo el binomio innovación y experiencia. Su meta final, explica Juan Bosco de la Rocha, CEO de la firma “es lograr que los clientes alcancen y superen sus objetivos de ingresos y de rentabilidad, ayudándoles a transformarse y a anticipar escenarios futuros, pues si algo no impacta en una mejora del negocio no tiene sentido abordarlo”. En la actualidad, las áreas de especialización de la firma se organizan en torno a cuatro grandes prácticas: Estrategia y transformación, Inteligencia competitiva, Estudios y modelización cuantitativa y Experiencia de cliente, cada una de ellas con equipos especialistas y a la vez interdisciplinares.

Precisamente su equipo de trabajo es, en palabras de Juan Bosco de la Rocha, la base del éxito alcanzado en estos quince años, un equipo que constantemente busca superar las expectativas en todos sus proyectos, con una actitud positiva y de compromiso y siendo fiel al principio que rige la firma: la honestidad. “Al echar la vista atrás sabemos que todos nuestros esfuerzos de estos 15 años han merecido la pena. Contamos con un equipo de más de 80 profesionales de 7 nacionalidades y estamos presentes en España, Argentina, Chile, Brasil y México. Nuestros clientes confían en nosotros con más de un millar de proyectos para más de 120 clientes”. De cara al futuro, concluye de la Rocha, “queremos seguir haciendo lo que hacemos, con la misma pasión, pero evolucionando en la forma de hacerlo, estando a la vanguardia y así, que este sueño que empezó en 2003 dure muchos años más”.

BRAINTRUST: Consultora española de carácter multinacional, con 15 años de experiencia dedicada al desarrollo de nuevas metodologías de análisis e innovadoras soluciones en el ámbito de la inteligencia competitiva, gestión de la experiencia del cliente, estudios y modelización cuantitativa, transformación digital, así como la optimización de canales y el control de gestión. Avalada por más de 70 consultores, 900 estudios y proyectos realizados para 14 mercados internacionales. Presente en los sectores telco, banca, seguros, energía, industria, alimentación, retail y turismo. Su central está ubicada en Madrid y posee una sede en Sevilla, así como oficinas a nivel internacional en Argentina, Chile, Brasil y México.

