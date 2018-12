Nace PorEscrito App: La aplicación móvil que permite compartir décimos de Navidad de forma segura Comunicae

viernes, 21 de diciembre de 2018, 10:51 h (CET) Esta semana llega al mundo de las aplicaciones PorEscrito. La App con la que se pueden compartir décimos de forma segura con PorEscrito App. Permite crear acuerdos informales entre amigos, bajo firma en la App de PorEscrito Llega la App que permite crear acuerdos o contratos con familiares, amigos o pareja y exige la firma de todas las partes implicadas para llevarse a cabo. En el día a día se hacen múltiples de promesas que se quedan incumplidas, PorEscrito llega para evitar que las palabras se las lleve el viento y dejar constancia de cada pacto.

Las aplicaciones llegan para hacer la vida más fácil y solucionar los problemas del día a día. Para eso está PorEscrito, una App generadora de contratos y acuerdos. Con esta App se pueden hacer contratos informales con amigos o familiares y todas las partes que formen parte del acuerdo tendrán que confirmarlo con la App PorEscrito.

Compartir décimos de Navidad con PorEscrito App

La aplicación permite compartir décimos de Navidad entre amigos o familia sin riesgos. Basta con subir una fotografía del décimo en cuestión y asegurarse de que todas las personas que participen firmen el acuerdo. De este modo se evita que las personas que tengan el décimo, si toca, se den a la fuga. A pesar de que no contar con la firma de un notario, por lo que es totalmente gratuita, tendrá valor contractual.

La App de PorEscrito permitirá crear pactos entre los contactos o participar en acuerdo públicos. Los acuerdo públicos son pactos en los que cualquier usuario puede participar y así formar parte de acuerdos multitudinarios. Gracias a los acuerdos públicos se podrá dejar PorEscrito temas que también conciernen a otros sin la necesidad de que sean los amigos.

Funciones PorEscrito

La App de PorEscrito se podrá utilizar en múltiples ámbitos, estos son algunos ejemplos de utilización.

Compartir décimos de lotería



Prestar ropa y garantizar su devolución.



Dejar dinero a amigos y asegurar la vuelta.



Comprometerse a una quedada/cita.



Asegurarse de que cumplirán con su palabra cuando dicen “te prometo que no subiré esta foto”.



Organizar los pagos en convivencia.



Establecer normas en las relaciones personales.

La App ya está disponible en Google Play y Apple Store para descargar. A partir de ahora, los tratos PorEscrito.

Enlaces de descarga:

iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/porescrito-tu-app-de-pactos/id1441288362

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=porescrito.rudo.es.porescrito

