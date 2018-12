La inteligencia artificial destruirá a la par que creará empleos Comunicae

viernes, 21 de diciembre de 2018, 11:43 h (CET) La inteligencia artificial ya no es un sueño futurista. La Comisión Europea está incluso trabajando en un proyecto de guía ética para este sector, que aunque destruirá puestos de trabajo, también ayudará en la creación de otros muchos según el Informe ‘El Futuro de los trabajos 2018’. "Lo importante es que los empleados se reciclen y sigan formándose de cara al futuro", explican desde Esneca Business School La Inteligencia Artificial (IA) ya no es un sueño futurista. Está aquí y las previsiones apuntan a que su impacto económico para este año iba a alcanzar ya los 24.000 millones de dólares. Una cifra que, sin embargo, v a incrementarse sustancialmente en los próximos años.

Según el informe IDC Manufacturing Insight, la tasa de crecimiento de la IA hasta 2022 se incrementará un 37,3%, previéndose una inversión para ese mismo año superior a los 77.000 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de estas impactantes cifras, los empresarios y expertos en economía no dejan de preocuparse. Sí, es cierto, la IA destruirá trabajos. O al menos así lo afirma el informe ‘El futuro de los trabajos 2018’ del Foro Económico Mundial (FEM). Pero según el mismo estudio, también va a crearlo.

Nuevos empleos, empleados más formados

Así, según el estudio del FEM, esta ‘avalancha tecnológica’ creará nuevos empleos. Una situación que empujará, previsiblemente, a varias generaciones de empleados a ampliar su formación en este ámbito.

“Se trata de una tendencia que ya empieza a notarse”, explican desde Esneca Business School, escuela de negocios online líder en territorio nacional en la que se pueden encontrar formaciones específicas en el ámbito como el Máster en Robótica + Máster en Automatismos industriales.

Según el informe del FME, algunos de los empleos que crecerán con más fuerza a raíz del progreso de la Inteligencia Emocional estarán estrechamente relacionados con el análisis de datos, el big data o el marketing y las transformaciones digitales. Asimismo, los puestos de trabajo que se prevé que desaparezcan con la llegada de la IA están relacionados con la atención al cliente y el secretariado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.