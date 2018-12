Qué es el copywriting según la agencia 8pecados Comunicae

Ante todo, el copywriting es una técnica de comunicación que se basa en la persuasión mediante textos en páginas web con el fin de lograr que un cliente objetivo realice una acción determinada. El copywriting no sólo se basa en la creación de contenidos, sino que además el ejercicio de escritura está orientado a unos objetivos muy concretos.

El copywriting pueden incluir acciones de diferente tipo como por ejemplo:

Hacer que los lectores acaben convirtiéndose en suscriptores .

. Crear una relación de fidelidad mediante el uso de un newsletter periódico.

mediante el uso de un newsletter periódico. Construir campañas de e-mail marketing cuando existe una estrategia comercial y se persiguen unos objetivos de venta determinados.

determinados. Incrementar el alcance de las publicaciones en los medios de comunicación la marca. Un buen contenido es mucho más viral y compartido en redes sociales lo cual genera una mayor comunidad de seguidores y una mayor cantidad de reacciones.

Lograr despertar la curiosidad y el interés del lector para que este solicite más información sobre un producto o servicio concreto. Antes de desarrollar un trabajo de copywriting se debe responder a preguntas como:

¿Cómo es el público potencial? ¿Cuáles son los rasgos que definen al cliente perfecto? Si se ha identificado al buyer persona se debe aprovechar toda la información que se tiene sobre él para diseñar una estrategia de contenidos eficaz.

¿Cuáles son los rasgos que definen al cliente perfecto? Si se ha identificado al buyer persona se debe aprovechar toda la información que se tiene sobre él para diseñar una estrategia de contenidos eficaz.

¿Qué tipo de problemas o necesidades tiene en la actualidad el target? Descubrir qué tipo de limitaciones o inconvenientes está buscando solucionar.

Descubrir qué tipo de limitaciones o inconvenientes está buscando solucionar. ¿Cómo se puede ayudar a saciar las necesidades o solucionar los problemas? Identificar cuál es el valor como medio y empresa para poder atraer de forma eficaz a los clientes potenciales. Se podría decir que uno de los objetivos principales del copywriter es ser lo más específico y concreto posible. La agencia 8pecados recomienda una buena investigación, ya que resultará crucial para obtener los resultados deseados. Ponerse en los zapatos del cliente potencial será necesario para conectar directamente con él.

