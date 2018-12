El plan de seguros agrarios, una esperanza para muchos agricultores

España es un país que, desde hace varios años, está totalmente globalizado. En él prima enteramente el sector terciario o servicios, del cual sale la mayor parte de nuestro PIB. Sin embargo, esto no significa que estemos en un país de recursos pobres en cuanto a la industria y la agricultura.

Según diversos estudios, España está a la cabeza de la exportación de productos y bienes de tipo agrario, produciendo como productos estrella diversas frutas como uvas o naranjas, así como gran cantidad de hortalizas y tubérculos.

Miles de familias en todo el país se benefician de la agricultura como modelo de ganarse la vida, con lo cual tenemos una gran cantidad de trabajadores que aún apuestan por este sector. Esta opción se hace mucho más palpable en las zonas más rurales y llanas del país, como resulta, por otra parte, evidente.

Sin embargo, la situación actual en el sector de la agricultura es realmente precaria y, muchas familias luchan por sacar adelante, a veces sin éxito, las cosechas y su producto para poder pasar el año con una buena situación económica.

El sector primario: más que agricultura Hay que recalcar que no solo de frutas y verduras se compone este sector primario, puesto que España también destaca enormemente en su producción ganadera. Como mayor exponente de crianza situaríamos al cerdo, del que se obtienen multitud de recursos alimenticios durante todo el año.

Por si fuera poco, también cabe destacar la actividad forestal, que a día de hoy se encarga de repoblar bosques, velar por su seguridad y evitar en la medida de lo posible trágicos incendios que pongan en riesgo a los campos de cultivo, animales y, en ultima instancia, a los seres humanos.

Debido a esto, desde hace unos años existe en España lo que conocemos como ‘seguros agrarios’, los cuales trataremos de explicar a continuación.

Los seguros agrarios, una ayuda al sector primario

Los seguros agrarios en España se crearon con el objetivo de dar apoyo a los trabajadores del sector agrario, ganadero o forestal, así como de dar cobertura en sus posibles riesgos laborales, con el fin de que estos trabajadores desarrollen su labor en las condiciones más dignas y eficientes posibles.

Actualmente, los agricultores y trabajadores forestales disfrutan de 28 líneas de cobertura en su seguro; mientras que para el sector ganadero tendríamos otras 18 líneas entre las que se incluirían la gran mayoría de especies que cubre el sector, la actividad apicultora, acuícola y el deterioro de los pastos debido a explotaciones muy extensas.

¿Qué cubren los seguros agrarios? Se trata de un seguro que se encarga de controlar y de garantizar una gran protección al trabajador ante los fenómenos naturales que, como resulta por otro lado evidente, no se pueden controlar. Muchos agricultores ven arruinadas sus cosechas y el trabajo de todo un año por circunstancias adversas como un fuerte diluvio o una helada.

Entre los siniestros de mayor valor en cuanto a capital afectado, se pueden destacar las sequías y las inundaciones. Otra serie de siniestros puntuales, que afectan especialmente al sector agrícola serían, como ya hemos dicho, el viento, el granizo, lluvias torrenciales o fuertes heladas.

En el caso de las producciones ganaderas, epidemias animales, epizootias o incursiones violentas de animales salvajes se encontrarían recogidas entre las diferentes líneas de cobertura que nos ofrece el seguro agrario.

Uno de los seguros más novedosos que se han incluido este año en España es el que incluye cobertura para la plantación de caquis. El caqui es un producto de temporada muy valorado, con un gran sabor, así como con increíbles propiedades nutricionales.

Comprar caquis en supermercados no siempre es la mejor opción, puesto que a menudo no son de la mejor calidad y su precio de venta no es tan competitivo. Si lo que queremos es saber dónde encontrar caquis online existen varias opciones fantásticas para disfrutar de nuestra fruta favorita a un precio increíble.

Gracias a este plan de cobertura nacional, los trabajadores del sector primario español, incluidos los agricultores que trabajan el caqui y otras frutas de temporada, pueden estar más tranquilos, con la seguridad de que ante cualquier accidente tienen el respaldo por parte del Estado.

Este año se ha destinado al sector agrario más de 200 millones de euros en concepto de seguros, directamente desde los Presupuestos Generales del Estado.