‘La historia oculta de El Corte Inglés’, el nuevo libro de Carlos Díaz Güell Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 16:18 h (CET) Una obra en la que la avaricia, el rencor y la traición son los argumentos principales de una trama basada en la sucesión por el poder dentro de la compañía Esta mañana se ha presentado en Madrid el último libro de Carlos Díaz Güell, periodista y analista económico de amplia trayectoria, experto en desgranar los entresijos financieros de la economía española. Se trata de ‘La historia oculta de El Corte Inglés’, un relato que narra las circunstancias que han rodeado a la sucesión por el poder entre los herederos del mayor grupo español de distribución en España.

La obra traslada a los lectores a sus orígenes, gestados desde La Habana por su fundador, el asturiano César Rodríguez, y continuados por su sobrino Ramón Areces, que da nombre a la Fundación creada en 1976, actual propietaria del más del 37% de la compañía. A éste le sucedió su también sobrino Isidoro Álvarez, y por cuarta vez se repitió el modelo cuando éste nombró como su sucesor al frente de la empresa a su sobrino Dimas Gimeno. Sin embargo, el pasado 25 de agosto, éste decidió dejar de formar parte del Consejo de Administración de El Corte Inglés.

Según el Instituto de Empresa Familiar de España, a pesar de que el 45,7% supera la primera generación, el 44,2% no pasa de la segunda, tan solo el 7,4% llega a la tercera generación, mientras que únicamente el 2,6% alcanza el cuarto nivel del ciclo generacional, la conocida comúnmente como “el sindicato de primos”. No han pasado tres años desde que fue nombrado Dimas Gimeno como el cuarto presidente de la compañía y, durante ese tiempo, las intrigas, ambiciones y tensiones familiares han sido las protagonistas, así que cabe hacerse esta pregunta: ¿pasará El Corte Inglés a formar parte de estas estadísticas?

'(…) todos y cada uno de los presidentes de El Corte Inglés dejaron constancia de su voluntad sobre quién debía sucederlos, la persona elegida para regir los destinos de la prestigiosa marca del triángulo verde y negro. Así ha sido hasta ahora, hasta que irrumpieron en escena las hijas adoptivas del último presidente, Isidoro Álvarez, dispuestas no sólo a acabar con la tradición y la voluntad de su padre legal, sino a jugarse el todo por el todo, incluso el futuro de un proyecto empresarial, para conseguir un poder que su progenitor, pese a nombrarlas herederas universales, no quiso que pilotaran (…)'.

Así comienza un libro que no dejará indiferente a nadie, porque entre sus páginas se descubren sucesos desconocidos hasta ahora que el autor ha querido sacar a la luz. Sucesos que hablan de ambiciones, de traiciones, de reparto de poderes y de riquezas, de guerras intestinas y de rechazo a todo lo que oliera a cambio, en una historia truculenta de una saga familiar que Díaz Güell califica como “el Falcon Crest hispano”.

Desde hace 50 años, El Corte Inglés ha sido la compañía de referencia de la economía española, y muchos son los intereses comerciales, económicos e incluso políticos que circulan alrededor de la marca. No obstante, el factor humano es el que cambia el rumbo de las empresas familiares. Por tanto, habrá que estar muy atentos al desenlace de este “culebrón” cuyo final está aún por escribir.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas IED Creative Days, talleres para ser diseñador por un día Bodegas Beronia ofrecerá cambiar los peores regalos de Navidad por 15 lotes de sus vinos de Rioja y Rueda Barceló propone cuatro planes de Nochevieja por España Cómo aumentar el reconocimiento de empresa de la mano de PA DIGITAL Select Holiday Resorts explica las ventajas de elegir un Aparthotel para las vacaciones