Empresarios de Alcalá de Henares comenzarán en enero su particular beca 'Séneca'

Trabajadores de dos negocios locales distintos realizarán un traslado a otras ciudades, Valencia y Barcelona, para aprender nuevas técnicas que puedan adaptar a sus gremios Dos técnicos de Alcalá de Henares uno perteneciente a la profesión de la cerrajería y otro integrante de una empresa de fontanería comenzarán en enero un pequeño traslado de 'un par de semanas' en empresas de otras provincias para aprender nuevas técnicas de trabajo, y otros elementos relacionados con el marketing y la publicidad para ampliar sus negocios.

La iniciativa fue tomada por José María, principal responsable de https://www.cerrajerosalcaladehenares.com, quien vio en las becas Séneca una posibilidad para imitar en el ámbito laboral. "Siempre me gustó la idea de aprender a trabajar de otros técnicos, aunque sean de otros gremios, en mi caso me puse en contacto con una empresa de antenistas de Barcelona (https://www.antenistasbarcelonatv.es) y tras hablar con los jefes de allí y explicarles que no va a ser un espionaje sino una colaboración de la cual nos podemos beneficiar las dos empresas, accedieron a tenerme allí un par de semanas enseñándome cómo tienen todo su sistema de trabajadores y de publicidad en la ciudad" ,comenta José, quien añade que "Barcelona es una ciudad con una competencia brutal en cualquier sector, pero buscando por internet me hice a la idea de qué empresa podría echarme una mano en cómo gestionan a sus trabajadores para dar el servicio que dicen que ofrecen".

Por otro lado, el segundo de los técnicos que se marcha, temporalmente, de Alcalá de Henares es Manuel, trabajador de www.fontaneroalcaladehenares.es y amigo personal de José María, que fue quien le instó a que hiciera lo mismo que él. Pero en su caso su destino es distinto, por motivos de competitividad, al igual que sus motivaciones. Y es que este fontanero se marchará a Valencia a 'ampliar conocimientos' en la empresa www.desatascosvalencia.es; una empresa que, en palabras de Manuel, es "una de las mejores del Levante español para la limpieza y mantenimiento de fosas sépticas y eso es algo que por la competencia en la Comunidad de Madrid no te van a enseñar. En Madrid tenemos muchos recelos de saber quién te puede pisar un encargo y ahora parece que la prioridad es hacerlo rápido e intentar hacer más cosas que el resto, por eso voy a aprender de los más hábiles con un camión cuba". El objetivo de su Séneca será poder incrementar una cuota de mercado que poseen otras empresas del sector de las aguas y que no resulta extraña a este tipo de profesionales. Además así se puede "abrir mercado con el mantenimiento de fosas y si se puede hacer algo más, pues mejor", termina señalando Manuel.