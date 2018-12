Barceló propone cuatro planes de Nochevieja por España

En familia, en pareja, con amigos y hasta en los 80’s. Cuatro planes de Nochevieja para disfrutar en compañía sin salir de España Tanto para quienes tienen con quien pasar la Nochevieja pero no tienen dónde, como para los que aún están buscando un plan para hacer de estas fiestas unas celebraciones inolvidables. Sea cual sea la motivación, este año hay Barceló Hotels & Resorts propone cuatro destinos españoles que ofrecen una manera distinta de celebrar la Nochevieja en la mejor compañía.

Una celebración para dos

Cada vez son más quienes deciden pasar las fiestas alejados del bullicio de la ciudad, en un entorno íntimo y pacífico con su pareja. Para ellos el destino ideal para celebrar la llegada del año nuevo es Palma de Mallorca, específicamente en el hotel Barceló Illetas Albatros. Este adults only no solo ofrece vistas privilegiadas del mar Mediterráneo, sino que es un destino ideal para celebrar fechas importantes en pareja.

Este año, el hotel ofrecerá a huéspedes y visitantes una inolvidable cena de Fin de Año de calidad gourmet, en la que la estrella de la mesa será la exquisita panacota de torta del Casar con bogavante y granizado de tomate raff­ con anchoas del chef Alfonso García. Además, no faltarán las uvas de la suerte y una exclusiva velada amenizada por un DJ.

Cena familiar con sabor andaluz

Las fiestas son el momento perfecto para compartir con toda la familia, pero eso no significa que haya que quedarse en casa. En el hotel Barceló Málaga se encuentra el plan perfecto para disfrutar de la familia y recibir el 2019, tan solo es hay que reservar plaza para su cena-cotillón de Nochevieja y celebrar el Año Nuevo junto a toda la familia, ya que el hotel ofrece un menú especial infantil que consta de tagliatelle con salsa de tomate casera y parmesano, solomillo de ternera blanca sobre corona de patatas y, de postre, una deliciosa cúpula de chocolate. Además, se puede recibir el año bajo las estrellas en el exclusivo rooftop B-Heaven del hotel, desde donde se puede admirar el skyline malagueño y observar los fuegos artificiales que se encenderán en distintas partes de la ciudad.

Para dar la bienvenida al futuro con aires retro

En Madrid no faltan planes de Nochevieja, pero uno de los más originales de este año serán la cena y fiesta de Nochevieja que organiza el hotel Barceló Imagine, el primer hotel musical de Madrid. Siendo fiel a su posicionamiento como el place to be de los melómanos, en el hotel madrileño se celebrará la llegada de 2019 con una fiesta que tendrá como temática los años 80’s.

Luces de neón, cassettes, bolas disco, lo mejor de la música de la década y un menú gourmet que no dejará a ningún comensal indiferente es lo que habrá para disfrutar en la Nochevieja del nuevo cinco estrellas de Barceló. Además, es posible elegir un pack que incluye cena y alojamiento, y así empezar el año en cualquiera de las 156 habitaciones con temática musical que tiene el hotel, pedir un tocadiscos y una selección de vinilos de los artistas más míticos de cada género o incluso dar inicio al nuevo año bailando sobre el piano gigante que se encuentra en su lobby.

Nochevieja en el norte

Para quienes disfrutan de la buena cocina por sobre todas las cosas, su plan de Nochevieja perfecto está al norte de España, en la ciudad de Bilbao. Allí, el hotel Barceló Bilbao Nervión ofrecerá su ya tradicional cena y cotillón de Nochevieja desplegando lo mejor de la cocina tradicional vasca en un menú especial creado por el chef Óscar Gaspar. Por si fuera poco, el Restaurante Ibaizabal del hotel cuenta con una completa vinoteca repleta de referencias de los mejores vinos españoles e internacionales, con los que lograr un maridaje que raya en la perfección. Un plan perfecto para disfrutar con amigos en una de las ciudades más vibrantes y artísticas de España.