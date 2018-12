Nadal: "Hay algunos que me critican, pero no puedo estar pendiente de todo lo que digan" Ha donado un millón de euros para los afectados por la tragedia en Mallorca Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de diciembre de 2018, 23:08 h (CET) El tenista español Rafa Nadal se mostró despreocupado por las críticas que recibió el pasado mes de octubre, calificado de 'oportunista', al prestarse como voluntario en las labores de ayuda y limpieza tras las inundaciones de Sant Llorenç (Mallorca).



Hoy se ha confirmado que el balear, número dos del mundo, ha donado un millón de euros para los afectados por la tragedia. Nadal prefiere no contestar a aquellos que le critican. "Hay algunos que me critican, pero no puedo estar pendiente todo el día de todo lo que digan", dijo el insular en una entrevista a Movistar +, la cual se publicará al completo el día de Navidad.

"Hago lo que creo que tengo que hacer y al final, como siempre, a algunos les parece bien y a otros mal. Lo único que hice fue ir a ayudar como otro compañero más", añadió Nadal, a quien le resulta "difícil" hablar de lo sucedido en su isla porque "no" ha hablado de esto "en ningun momento".



"Nos tocó muy de cerca, han sido momentos complicados para todos. De hecho yo, al día siguiente, vine aqui a entrenar y a los 15 minutos les dije 'chicos, no tengo ganas' y fuimos a ver a la gente y así lo hicimos. Son desastres que uno no puede prever, pero lo más terrible son las perdidas humanas y gente que le toca de cerca", explicó.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.