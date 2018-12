Las claves de la reparación de construcciones comienzan en el alquiler de andamios de calidad Comunicae

jueves, 20 de diciembre de 2018, 14:47 h (CET) Los andamios se convierten en herramientas indispensables para la reparación de construcciones en altura de toda clase, según Termiser Cualquier construcción puede presentar defectos y problemas con el paso del tiempo. Lo que implica que requerirá una reparación a su medida. Para ello, es imprescindible que cuente con las herramientas y los profesionales adecuados para que el trabajo sea efectivo. La altura de algunas de estas construcciones complica el proceso, por eso se hace necesario el apoyo logístico de elementos muy concretos, como son los andamios.

Desde Termiser, empresa especializada en el alquiler de andamios, aseguran que es imprescindible contar con uno de estos productos para poder realizar un trabajo en altura. Por eso ofrecen andamios en alquiler para que las empresas de reparación no se vean en la necesidad de hacer la elevada inversión que supone la adquisición de un andamio.

El tiempo necesario para reparar una construcción es muy variable, puede conllevar unos pocos días o incluso algunos meses. De ahí la importancia de contar con una empresa de alquiler de andamios que ofrezca flexibilidad y que escuche las necesidades de sus clientes. Y que además tenga buenas referencias de profesionales que hayan alquilado sus productos con anterioridad.

La altura y la estabilidad, principales características del alquiler de andamios de Termiser

Alquilar un andamio implica poder hacer uso de este elemento durante un tiempo determinado, con una inversión ajustada por parte de la empresa de reformas. Esta es una de las principales características y ventajas del alquiler de andamios, pero hay otras muy a tener en cuenta a la hora de realizar una reparación de construcciones.

Por ejemplo, destaca el hecho de que los andamios son estructuras metálicas muy estables, que se fijan al suelo para garantizar la seguridad de los trabajadores. Además, se elevan varios metros, con una altura ajustable según las necesidades de cada trabajo. También existen andamios de fibra de vidrio, pero estos se recomiendan para trabajos cercanos a corrientes eléctricas, cosa que no siempre ocurre.

Como empresa especializada en la venta y alquiler de andamios, Termiser garantiza la máxima seguridad de todos sus productos y se encarga también del traslado, instalación y desinstalación del andamio en el punto en que se vaya a realizar el trabajo. Con el objetivo siempre de facilitar la labor de las empresas de reparación de construcciones y lograr la satisfacción de todos sus clientes.

Cuentan también con otras características como la confianza en primeras marcas, la oferta de modelos para todas las necesidades, un alquiler sin periodo mínimo, la máxima seguridad y la facilidad de movimientos una vez que el andamio está instalado.

Termiser ofrece además todo tipo de soluciones para trabajos en altura, como el alquiler de plataformas elevadoras adaptables a cada situación. Por eso se han convertido en una de las empresas de referencia en el sector del alquiler de andamios y plataformas, y la tendencia indica que cada vez tendrán una mayor relevancia en el mercado.

