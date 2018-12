Corrección de textos: Factor clave en la redacción de contenidos Es importante contar con otra persona externa para que te proporcione su punto de vista en las revisiones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de diciembre de 2018, 07:54 h (CET) La redacción de contenidos es un trabajo que cada vez está más de moda, pero, al igual que cualquier trabajo universitario, no se trata únicamente de lanzar un mensaje e intentar captar el máximo número de clientes posibles, hay que prestar especial atención en la corrección y que todo el texto esté puntuado correctamente.

Esto significa que la estructura debe estar bien organizada y seguida de un orden específico para que los lectores no se pierdan. Por último, el estilo de redacción. Aunque cada persona se expresa de formas distintas, hay que prestar especial atención a que todo el mundo entienda lo que se les intenta explicar.

Una buena redacción está más valorada Cualquier persona que tenga unas nociones básicas sobre escritura puede pensar que es un trabajo que está a su alcance, sin embargo, se necesita más de lo que te imaginas. Es cierto que debes conocer un tema a la perfección antes de poder explayarte sobre él, pero transmitir unas ideas que sean relevantes para el lector y las comprenda al instante no es tan sencillo como parece.

Los pequeños errores van sumando, hasta el punto de que es posible echar a perder un texto por distintas acumulaciones de fallos gramaticales u ortográficos que tú consideras insignificantes. Es entonces cuando adquiere importancia la corrección de contenidos.

¿En qué te puede ayudar la corrección? Es muy normal que no te puedas dar cuenta de algunos pequeños errores que se llevan cometiendo de forma involuntaria durante toda la vida y a los que ya estás acostumbrado. Por ese motivo, además de revisarlo tú mismo, es importante contar con otra persona externa para que te proporcione su punto de vista.

Para ponerte un ejemplo, en un trabajo de fin de carrera necesitas dedicar horas e incluso días en que todo esté redactado a la perfección, se pueda entender bien y no existan esos fallos que pueden tirar por la borda el trabajo de todo un año. Esto mismo se aplica a la redacción de contenidos, no solo tienes que centrarte en lo que quiera transmitir el propio texto, sino en que todo esté cuidado al milímetro y poder solventar los errores que se hayan podido cometer. A muchas personas esto puede parecerle algo de locos, a lo que no dar mucha importancia, un factor muy complicado o algo para lo que no tienes tiempo. Así que, la mejor solución, es optar por la visión de un profesional académico. Como siempre se dice: “Cuatro ojos ven más que dos”.

Corrección por profesionales Un profesional de la lengua sabe valorar y adaptar todos los aspectos que quieres transmitir en tu mensaje, lo que tiene varias ventajas, como el suministrarte consejos para que en el futuro puedas redactar y/o corregir tú mismo como un auténtico experto.

Un especialista en la corrección de textos puede hacer que esos errores minúsculos que hacen que tu redactado no sirva sean detectados, convirtiéndose así en un factor mucho más valioso que el que puede ser tener otra visión, como la de un familiar o un amigo de confianza. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.