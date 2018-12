Regalate un celular: aprovechá las ofertas navideñas para renovar tu equipo El dúo de memoria RAM y procesador es importante, porque va a determinar la velocidad de tu terminal Redacción Siglo XXI

jueves, 20 de diciembre de 2018, 07:49 h (CET) Quién dijo que los regalos siempre son para otra persona? ¡Nada más lindo que recompensarse a uno mismo y hacerse un mimo por todo el esfuerzo hecho durante el año! Y ¿qué mejor que renovar el celular? Este fin de año aprovechá las ofertas navideñas y regalate un celular. Los gustos y las necesidades cambian, por eso, asegurate de que tenés el teléfono que más se adapta a tu estilo.

Fin de año es una época caótica. Llena de reuniones y corridas de último momento, esta época del año se caracteriza también por las celebraciones y las compras. Si bien navidad no se trata sólo de regalos, hacerte un presente a vos mismo o tener un lindo gesto con los demás siempre está bueno. En este artículo vas a encontrar toda la información sobre cómo aprovechar las ofertas navideñas para poder renovar tu equipo sin hacer un gasto enorme y que te quede resto para los regalos de tus seres queridos, y también te contamos qué tener en cuenta a la hora de renovar el celular.

Los celulares en oferta por navidad son una excelente excusa para renovar tu equipo para que tu celular siga siendo tu fiel compañero en todas tus tareas y de acuerdo a tus necesidades, que van cambiando. Cambió tu rutina, cambiá tu celular aprovechando las ofertas. Cambiando la línea A la hora de adquirir un teléfono celular, podés adquirir una línea nueva o conservar la que ya tenías. Esto es gracias a la portabilidad numérica que permite que, incluso teniendo líneas de teléfono de otra empresa, puedas adquirir un equipo en la que vos prefieras. Ofertas navideñas y cuotas: un celular nuevo La oportunidad de tener un celular nuevo a un precio mucho más bajo es la excusa perfecta para renovar el equipo y tener ese que siempre quisiste. No solamente por los importantes descuentos que hay disponibles en las ofertas navideñas de celulares (que rondan entre un 15 y un 30%), sino porque también está la posibilidad de abonarlos en cuotas.

En Claro, por ejemplo, realizando la compra en la tienda online, hay hasta 12 cuotas sin interés en celulares liberados. Una oportunidad para aprovechar y adquirir ese equipo que tenés en la mira. Qué tenés que tener en cuenta a la hora de renovar tu celular Si ya te decidiste a aprovechar las ofertas navideñas para renovar tu equipo, te contamos todo lo que tenés que tener en cuenta a la hora de hacer el cambio. Sabemos que es difícil acostumbrarse a nuevas lógicas de sistema, es por eso que en general las personas tienden a quedarse en la misma marca que vienen usando hace años. Pero sucede que a veces la misma marca no tiene el modelo adecuado para vos. Animate a cambiar, el compañero ideal te está esperando, y si es el equipo para vos, en cuestión de minutos ya te vas a acostumbrar. Memoria RAM y procesador El dúo de memoria RAM y procesador es importante, porque va a determinar la velocidad con la que funcione tu equipo a la hora de ejecutar las tareas. El uso que le des a tu celular va a definir la necesidad de una memoria RAM y un procesador con mayor o menor capacidad. Por ejemplo, si solamente usás tu celular para eventualmente enviar whatsapps y hablar por teléfono, entonces no vas a necesitar una gran capacidad.



Por el contrario, si usás tu teléfono para actualizar constantemente múltiples redes sociales, jugar, realizar llamadas o videos en streaming, enviar mails y estar disponible para ser localizado y trabajar todo el día, la necesidad de ejecutar varias tareas al mismo tiempo sin que el celular se trabe será mayor, así que necesitarás una memoria RAM y un procesador con mayor capacidad. El display y la cámara El display es un rasgo decisivo a la hora de elegir el celular. No sólo porque determinará el tamaño y la comodidad del teléfono (la posibilidad de guardarlo y sacarlo con facilidad), sino también porque será fundamental en la calidad y el tamaño de imagen que verás todos los días para todo lo que hacés con tu teléfono. Esta parece una aclaración de más, pero en realidad a veces se da tan por sentado que ni siquiera se piensa.

El display, su calidad, sus colores y su definición es el rasgo más distintivo de tu celular, porque esos colores y esa definición serán los que veas todos los días, los que defina cómo ves los emoticones, las imágenes, las redes sociales y los mensajes. Asegurate de que sea la que más te guste. Probala, mirá fotos, usala un rato.

La cámara, por su parte, definirá la calidad de tus fotos. Si te gusta registrar los momentos, sacarte selfies y grabar muchos videos para atesorar los lugares que visitaste, y las personas con las que compartiste, mejor que tengas en cuenta este aspecto antes de adquirir un nuevo equipo. El color de tu celular Este parece un dato menor, sobre todo porque actualmente existen muchas fundas y carcazas para darle un color distinto a tu celular. Pero la realidad es que hay celulares que tienen una amplia gama de colores disponibles y es genial tenerlo de fábrica ya con el color que más te guste.

