Las personas con discapacidad pasan a la acción para defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 14:35 h (CET) Bajo el lema "#YoTambién apoyo los ODS" un grupo de personas con discapacidad ha protagonizado una campaña para defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como activistas y no como beneficiarios. La iniciativa ha sido impulsada por la Fundación Adecco junto al apoyo de 30 empresas comprometidas con los ODS y con la inclusión laboral de personas con discapacidad La Fundación Adecco, con el apoyo de 30 empresas, ha presentado la campaña #YoTambién protagonizada por 19 personas con discapacidad. El objetivo de esta es hacer frente a la visión sobreprotectora que existe en torno a las personas con discapacidad y así, cambiar el rol que tradicionalmente se les atribuye como “colectivo” y como “beneficiarios” de la acción social.

Desde que en el año 1982 se creara la LISMI (Ley de Inclusión Social del Minusválido), actualmente conocida como LGD, los derechos de las personas con discapacidad han avanzado sustancialmente; sin embargo, se les sigue viendo como un “colectivo al que ayudar” y no como ciudadanos activos que pueden aportar mucho valor a la sociedad. “La normalización es fundamental para conseguir la plena inclusión”, afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Por este motivo, 19 personas con discapacidad de diferentes edades, realidades y tipos de discapacidad han protagonizado la campaña bajo el claim “#YoTambién apoyo los ODS”. Se han convertido en activistas para defender los derechos fundamentales y los retos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad.

“Queremos que se nos vea como ciudadanos activos que defendemos y perseguimos lo mismo que cualquier persona; que cuidamos y protegemos nuestro Planeta, que perseguimo­s la igualdad de oportunidades, que hacemos frente a las injusticias, y todo ello, más allá de nuestra discapacidad. Queremos que no solo se nos vea como beneficiarios de la acción social, también queremos que se nos vea como personas que contribuyen al progreso y al bien común”, comenta Elena B. Polanco, protagonista de la campaña.

La Fundación Adecco bajo el hashtag #YoTambién presenta en redes sociales la visión y defensa de las personas con discapacidad en favor de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); asimismo, ha diseñado un calendario que recoge su defensa y del cual se han distribuido más de 11.000 unidades en las empresas colaboradoras para trasladar un doble mensaje: concienciar y dar a conocer los ODS y poner en valor la importancia de trabajar todos juntos para asegurar el cumplimiento de la agenda 2030 de la ONU; en segundo lugar romper con el paradigma y visión tradicional de las personas con discapacidad como grupo social beneficiario de la acción social de las empresas. “Todavía existe mucho camino por recorrer para que las personas con discapacidad se enfrenten en igualdad de condiciones a la educación, formación, empleo, ocio etc; y por ello, tenemos que seguir trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su dimensión social. Sin embargo, a través de esta campaña, queremos poner en valor su participación activa en la sociedad como cualquier otro ciudadano para conseguir la normalización como vía fundamental hacia la plena inclusión”, afirma Mesonero.

En nuestro país, es la Red Española de Pacto Mundial quien tiene el mandato de la ONU para acercar la Agenda 2030 al sector privado. Por ello, Cristina Sánchez, subdirectora de esta entidad, destaca que “la Agenda 2030 es la hoja de ruta global que desgrana los objetivos de la comunidad internacional y favorece un desarrollo sostenible e igualitario colocando al planeta y a las personas en el centro. Para su consecución necesitamos trabajar todos en alianza: gobiernos, sector privado y sociedad civil bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Esto incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad que también tienen en sus manos la oportunidad de ser agentes de cambio como ciudadanos, trabajadores o consumidores”.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

La Fundación Adecco es miembro de Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año 2003.

