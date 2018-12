El sector de las telecomunicaciones demanda diez técnicos por cada ingeniero contratado Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 14:47 h (CET) Avanza Solutions imparte jornadas formativas en centros educativos murcianos tras detectar la necesidad de jóvenes especializados Las Telecomunicaciones en España es uno de los sectores dinamizadores de la economía y uno de los mercados que más empleo está demandando actualmente. Mariano Martínez Aroca, Director de Avanza Solutions, destaca que “en la actualidad el sector está teniendo una demanda importante de técnicos especializados y con formación reglada en la materia. Una empresa telco necesita diez técnicos por cada ingeniero contratado”. Sin embargo, asegura que “nos hemos dado cuenta de que no hay suficientes profesionales preparados en el mercado teniendo en cuenta la amplia demanda que requieren las empresas”.

Por este motivo, Avanza Solutions ha puesto en marcha una campaña de Jornadas de Formación en centros educativos de la Región de Murcia que cuenten con ciclos formativos en Telecomunicaciones con el objetivo de “informar, formar y buscar, in situ, a futuros técnicos que puedan cubrir la necesidad de profesionales con la que cuenta actualmente el sector. Además de transmitir a los alumnos que estamos hablando de un perfil que en ocasiones es difícil de encontrar pero que tiene un alto grado de inserción laboral”, explica Martínez Aroca.

La primera de estas jornadas se impartió en el IES Sabina Mora de Roldán (Murcia) para los 30 alumnos del Ciclo Formativo en Informática y Comunicaciones. La actividad se desarrolló en tres partes, una teórica en la que se expuso cómo se despliega una red de Fibra Óptica y el plan de negocio de una empresa de telecomunicaciones; otra práctica, en la que los alumnos de segundo curso del ciclo pudieron fusionar “in situ” Fibra Óptica tal y como se realiza en campo durante el despliegue de redes.

La tercera parte, se centró en una sesión de motivación laboral, impartida por la Directora Comercial de Avanza Solutions, Ana Martín en la que destacó a los estudiantes “la importancia de estar formados para acceder a un mercado laboral que está en continua demanda de profesionales”. Asimismo, anunció la firma del convenio de colaboración entre Avanza y el IES Sabina Mora de Roldán (Murcia) para formar a alumnos en despliegue de redes de Fibra Óptica “aportándoles todos los conocimientos necesarios que pondrán en práctica pasando por los diferentes departamentos de nuestra empresa”.

Avanza Solutions, empresa de ingeniería aplicada al ámbito de la industria y las telecomunicaciones, cuenta con la tecnología más vanguardista y con el desarrollo técnico de los mejores profesionales en investigación y diseño de proyectos de última generación, aportando así la aplicación de nuevas técnicas a una sociedad que está en continuo movimiento y cuyas necesidades requieren soluciones globales e inmediatas.

