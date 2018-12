2018, el año en que las TIC tiraron del carro de la contratación en España Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 14:55 h (CET) Casi el 80% de las empresas TIC cree que empezará 2019 haciendo nuevas contrataciones y un 88% prevé que su facturación siga mejorando durante el primer trimestre del próximo año Si 2018 se ha caracterizado por algo en el sector TIC ha sido por ser el año de la creación de empleo. Así lo llevan señalando los distintos informes del barómetro TIC Monitor que cada mes realiza la consultora especialista en soluciones digitales VASS en colaboración con CEPREDE y así lo ratifica su última entrega de diciembre, que corrobora que las TIC, dentro del conjunto del sector servicios, son un verdadero motor para la economía española.

Según la entrega correspondiente a este último mes del año, la contratación de talento TIC especializado ha tenido un crecimiento interanual (entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018, las últimas cifras disponibles) del 5,9%, el mejor dato de la serie histórica desde 2007 en términos desestacionalizados.

Para el profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM y responsable de TIC Monitor, Antonio Rueda, se trata de una tendencia al alza que no evidencia signos de cambios en sentido contrario tampoco de cara a 2019, año en el que casi un 80% de las empresas del sector prevé realizar nuevas contrataciones.

“El sector TIC ha venido relevándose como un auténtico motor de posibilidades, evidenciando, mes a mes, su enorme potencial. Su dinamismo sigue más que duplicando el promedio de crecimiento de empleo respecto al sector servicios, que es del 2,2%, y el indicador de perspectivas a corto plazo en la creación de empleo también ha mejorado notablemente respecto al mes pasado, casi duplicando su registro, que pasa de 30,4 a 57,4 en una escala de +/-100. Sin duda, 2018 ha sido un muy buen año para el sector y todo parece indicar que 2019 también lo será”, resume Rueda.

Se recupera la evolución anual de la facturación

También en el capítulo relativo a la facturación de las empresas TIC, se ha registrado este mes de diciembre una evolución positiva. De hecho, según el indicador de actividad que mide la evolución de la cifra de negocio, las empresas españolas del sector alcanzaron un crecimiento interanual en su facturación del 7,2%, una cifra que dista bastante del 4,9 que reflejaba el mes pasado TIC Monitor y que evidencia, como entonces se advertía, que era un simple correctivo coyuntural en las cuentas anuales.

Por esta razón, el indicador de Clima Empresarial de este estudio de VASS y CEPREDE, indica claramente que durante el primer trimestre de 2019 se mantendrá el tono optimista en lo que a evolución del negocio se refiere. El 88% de las empresas TIC afirma que prevé una mejora de su facturación durante los tres próximos meses y tan sólo un 12% percibe un empeoramiento de la situación. Así pues, las expectativas de actividad de las compañías españolas del sector a tres meses vista, se sitúan en un más que notable 76,0 una escala de +/-100.

La ecuación que hay que resolver en medio de este panorama, según recuerda el profesor Rueda, sigue siendo la de la necesidad de encontrar a profesionales cualificados, ya que la demanda continúa superando la oferta y el número de vacantes TIC por cubrir en España supera las 10.000 plazas.

“En resumen, el año termina con los mismos bríos con los que empezó: mostrándonos un sector dinámico que tira de la economía no sólo por el crecimiento de su actividad sino por el apoyo a la productividad de otros sectores. Eso, junto a la gran potencialidad que tienen las TIC para crear empleo, debería ser razón suficiente para merecer la máxima atención de todos los que tienen alguna responsabilidad en la vida política”, concluye Rueda.

Acerca de TIC Monitor

TIC Monitor es fruto de la colaboración entre VASS y CEPREDE, que se han unido para analizar conjuntamente las tendencias en el área de la consultoría tecnológica. Este estudio, cuyos resultados se dan a conocer la tercera semana de cada mes, se engloba dentro de VASS Research, una novedosa plataforma para el estudio y desarrollo de la innovación con la que la consultora tecnológica quiere situarse a la cabeza en la investigación TIC en España. Para su realización, se tratan los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Empleo (INE) y de la Comisión Europea (Indicadores de Clima Empresarial a escala UE 28) y se analizan junto a otros datos actuales y precisos sobre la evolución del subsector de la consultoría informática, tanto a nivel nacional como en diferentes comunidades autónomas. Para la elaboración del TIC Monitor de octubre en cuestiones relativas a cifras de facturación y demanda de empleo se han utilizado los indicadores originales del INE en sus Indicadores de Actividad del Sector Servicios correspondientes a julio, los últimos disponibles. Para los datos relativos a las previsiones y/o expectativas de negocio y contrataciones, se han analizado las encuestas realizadas por la Comisión Europea durante el mes de septiembre.

Acerca de VASS

VASS es una empresa española de capital 100% privado, líder en soluciones digitales y con oficinas en España, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y Brasil. Con una plantilla superior a las 1.600 personas, basa su estrategia en la excelencia del talento que integra la compañía y en la innovación tecnológica, a través de iniciativas como Innovation Depot, espacio de co-working para startups, y en la colaboración con los líderes tecnológicos del mercado. Sobre estos fundamentos, VASS ha construido un ecosistema único de marcas junto a Nateevo, Serbatic y vdSHOP que, con su metodología propia agile VASSXtreme, cubren todo el ámbito de la transformación digital, desde la estrategia a la operación ayudando a sus clientes a transformar las oportunidades en negocio. Gracias a este modelo, VASS es una empresa que crece a doble dígito por año. Como muestra de su compromiso con la sociedad, destina el 2% del profit y los trabajadores el 1% de su tiempo a acciones solidarias.

