InterMundial diseña un seguro exclusivo para Papá Noel Comunicae

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 15:14 h (CET) Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Papá Noel ha comenzado a preparar el gran viaje en el que recorrerá el mundo entero para repartir sus regalos a todos los niños que se hayan portado bien durante el año. InterMundial, compañía especialista en seguros de viaje, ha diseñado un producto exclusivo para Santa Claus con coberturas como "asistencia médica por daños en la barba", "cobertura ilimitada de saco mágico" o "rescate por atasco en chimenea" Llegar a cualquier parte del mundo con un equipaje lleno de ilusión y regalos para todos los niños y mayores que se hayan portado bien es una tarea emocionante, pero no exenta de riesgos. Este año, Papá Noel, muy consciente de las incidencias que pueden existir ante cualquier desplazamiento, ha decidido asegurar su gran viaje para que nada pueda fallar. Conocedor de que viajero precavido vale por dos, esta vez Santa emprenderá su aventura asegurado gracias a una póliza diseñada en exclusiva para él y sus acompañantes. La compañía española InterMundial, experta en asegurar experiencias personalizadas y flexibles, ha sido la elegida para diseñar un seguro a medida para Santa Claus.

De esta forma, además de renos, duendes y seres mágicos, Papá Noel tendrá una ayuda extra: la tranquilidad de saber que viaja con la protección adecuada para solucionar rápidamente cualquiera de los imprevistos que puedan surgir durante su travesía alrededor del mundo.

En palabras de Papá Noel “este año viajaré mucho más tranquilo; no es la primera vez que una tormenta de nieve nos obliga a retrasar nuestro viaje y necesitaba estar seguro de que siempre podremos contar con una alternativa. Además, con tanta responsabilidad sobre mis hombros, necesito garantizar mi seguridad personal y es habitual sufrir algún despiste a la hora de poner los regalos en los calcetines y acabar con un pie chamuscado dentro de una chimenea”.

Dado que preparar una travesía alrededor del mundo para colarse por las chimeneas y ventanas de todas las casas es una gran responsabilidad, InterMundial ofrecerá asistencia a Papá Noel y a todo su equipo de ayudantes con las siguientes coberturas:

Cobertura ilimitada de equipaje mágico: el saco mágico es sin duda el equipaje más preciado y esperado por todos los niños. Cargado con millones de regalos, existirá una compensación para todos los niños que no puedan recibir sus regalos a tiempo por posible extravío o retraso en la llegada al lugar de destino.

Asistencia médica por daños en la barba: Papá Noel contará con la mejor red internacional de centros médicos para atender cualquier problema de salud que pueda sufrir él o sus ayudantes, y que, entre otros, puedan afectar a su barba o a su estómago, porque con tanto turrón y chocolate ya se sabe.

Cambio de trineo como medio de transporte: si el trineo contratado inicialmente sufriera cualquier percance durante el viaje se ofrecerá uno de sustitución para poder terminar la misión mágica.

Pérdida de conexiones. Hasta Rudolph, con su brillante nariz roja, puede sufrir algún despiste a la hora de guiar a Papá Noel por todas las casas que visitar. Desde Laponia existen muchas rutas para poder visitar todos los países y la compañía de seguros ofrecerá siempre la mejor alternativa para llegar a todos los destinos.

Rescate por atasco en chimenea: rescate de Papá Noel y ayudantes allí donde sea necesario: montañas, chimeneas, balcones o ascensores.

Responsabilidad civil por daños derivados de asta de reno: cualquier incidente o desperfectos materiales que puedan ocasionar los renos de Papá Noel están cubiertos.

Servicio de intérprete incluido: no importa el país en el que se encuentre, si así lo requiere, Papá Noel y ayudantes podrán ser atendidos por un equipo de especialistas durante las 24 horas del día, todos los días del año, en el idioma que lo soliciten.

Seguro Total Ho-ho-ho

A través de la campaña Total Ho-ho-ho, InterMundial ha creado un producto capaz de responder a las necesidades viajeras de una época como la Navidad, en la que se multiplican los desplazamientos. Y es que junto a la intensificación de los viajes para celebrar la Navidad, aumenta también el porcentaje de aquellos que optan por asegurarlos para evitar contratiempos con equipaje, retrasos en los medios de transporte o problemas de salud. Según datos de la compañía especialista en seguros de viaje, InterMundial, la contratación de seguros de viaje aumentó un 20% durante la última Navidad, concretamente en el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2017 y 8 de enero de 2018, siendo España, EEUU y Marruecos los destinos más habituales durante esos días.

Más Info: https://www.intermundial.es/seguro-de-viaje-papa-noel

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.