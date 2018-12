García Morente Es un filósofo esencial para entender la filosofía del siglo XX en España y en Latinoamérica José Manuel López García

jueves, 20 de diciembre de 2018, 00:01 h (CET) Realizó numerosas traducciones de obras filosóficas alemanas al español. También su labor como profesor universitario fue muy destacada y brillante.

Formó parte de la Escuela de Madrid encabezada por Ortega y Gasset. Poseía una extraordinaria capacidad para explicar de modo magistral y entendible para sus estudiantes la filosofía de Kant y de otros muchos pensadores. Su erudición era formidable. Entre sus libros Lecciones prelimninares de Filosofía son un claro ejemplo del rigor y claridad expositiva de sus comentarios o explicaciones. Fue Catedrático de Ética de la Universidad de Madrid.

Aunque se apartó del camino de la religión en su juventud en los últimos años de us existencia abrazó la religión que dió más sentido a su vida. Escribe Manuel García Morente que “El pecado es la traición que cometemos a nuestro ser auténtico”. Cree que frente al Dios lejano y abstracto de la Filosofía se puede pensar en un Dios cercano y amoroso. Pero lo más decisivo de Morente es que analiza y critica de modo original la extensa tradición doctrinal de la filosofía. Su labor no es la de un gran divulgador de los sistemas filosóficos, ya que reelabora y expresa sus propios planteamientos. Ademas, se interesa por ámbitos muy variados de las ciencias humanas o sociales. Sus alumnos universitarios entendieron y admiraron su integridad moral y su magisterio como gran profesor.

Ciertamente, Julián Marías indica que las clases de García Morente eran una conversación crítica con los clásicos de la filosofía. Poseía una gran habilidad para hacer revivir el pensamiento de otros filósofos y hacerlo plenamente inteligible. García Morente se formó en la Institución Libre de Enseñanza. Se cultivó principalmente leyendo y analizando las obras de pensadores franceses y alemanes. Adoptó el neokantismo de la Escuela de Marburgo como resultado de lo que aprendió de Cohen, Natorp y Cassirer.

Su pensamiento fue influido también por Bergson. Se entiende, por tanto, que criticara al neokantismo y al materialismo y cientificismo. Admiró la filosofía de los valores de Max Scheler. No cabe duda de que le interesó mucho la fenomenología de Husserl. Estaba de acuerdo con la superación del idealismo filosófico al igual que su maestro Ortega y Gasset. Indudablemente, consideraba que la razón deber estar integrada en la vida y no puede ser especulación separada de la existencia.

Se puede discutir sobre el espiritualismo de su último periodo. En todo caso, es evidente que la lectura de sus obras escritas es una actividad apasionante y amena. Fue un gran escritor.

Al traducir muchas obras del alemán al español logró que numerosas ideas de la filosofía europea llegaran a España. No hay que olvidar que García Morente forma parte de un conjunto de filósofos que contribuyeron de una manera extraordinaria al renacimiento de la filosofía en español. José Gaos, Xavier Zubiri, Julián Marías y otros conforman una edad de oro de la filosofía española en el siglo XX.

Se comprende que Juan Zaragüeta otro gran filósofo escribiera sobre la muerte en 1942 de García Morente: “El profesor don Manuel García Morente, cuya pérdida deplora la Universidad española, y muy especialmente el sector de cultivadores de la Filosofía, dejó en su copioso haber de publicista una obra casi desconocida en el ambiente español, pero de gran acogida en el hispanoamericano.Me refiero a las Lecciones preliminares de Filosofía editadas por la Universidad argentina de Tucumán, tras haber sido taquigráficamente tomadas en el curso allí profesado por García Morente, de 1937 a 1938.”

Zaragüeta fue maestro de Zubiri y escribió junto con Morente el tratado titulado Fundamentos de Filosofía. Se admiraban mutuamente. Las preguntas por la existencia y el gran valor de la experiencia o de lo empírico también están presentes en sus obras filosóficas.

