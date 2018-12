¿Qué necesitas para enviar dinero online? A veces, las mejores cosas son las más sencillas Redacción Siglo XXI

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 08:28 h (CET) Aunque la idea de hacer llegar dinero a otro país suene complicada, la verdad es que se necesitan muy pocas cosas para enviar dinero online.

Con poquitos datos y unas cuantas capturas, tus familiares y amigos podrán recibir dinero en mucho menos de lo que te imaginas.

No esperes a una emergencia para aprender cómo puedes ayudar a tus familiares. El tener la posibilidad de hacerles llegar alguna ayuda monetaria puede cambiar la situación de tu hogar en minutos.

En este post, te indicaremos qué hace falta para enviar dinero online. Toma nota y pronto podrás enviar dinero online en un instante. ¿Listo para estar al corriente de todo lo que hay que saber?

1. Datos personales Para empezar, necesitamos tener nuestros propios datos: nombres, apellidos, contacto y documento de identidad. La aplicación o página que utilices te pedirá realizar una captura o subir una copia escaneada de ambas caras de tu DNI o NIE.

Esto permitirá que el servicio te identifique y guardará esta información en su sistema una vez que la subas. Es decir, no tendrás que volver a subir documentos una vez te hayas registrado exitosamente.

2. Datos del beneficiario No necesitas presentar el DNI del beneficiario, la persona a la que le envías dinero, pero sí su nombre completo, contacto y dirección de cobro. De esta forma, el otro lado de la cadena puede cerciorarse de que le estén entregando el dinero a la persona correcta.

Es importante que introduzcas los datos tal cual aparecen en el DNI, pasaporte o similar que vaya a presentar la persona. Todas las discrepancias se pueden solucionar, pero subsanar el fallo alargará el proceso de cobro.

3. Motivo de envío Es muy probable que te exijan un motivo de envío, es decir, una razón sólida por la cual estás enviado dinero. Puede sonar entrometido, pero es un parámetro significativo que utilizan las operadoras de remesas para asegurarse de que el dinero que estás enviado a otro país no sea utilizado para fines criminales.

Lo bueno es que el motivo en sí no tiene que ser nada del otro mundo. Por ejemplo, enviarles dinero a tus familiares para pagar los útiles escolares de tu hermana cae dentro de lo normal.

4. Método de pago Por último, necesitarás una tarjeta o cuenta bancaria para enviar tu dinero online. Puedes pagar en efectivo si acudes a una tienda, pero por web o app solo se aceptan tipos de pago electrónicos. El beneficiario puede recibir su remesa de muchas maneras. Dependerá del país y la operadora de transferencias monetarias que contrates.

Sin embargo, lo más probable es que el beneficiario pueda recibir el importe directamente en su cuenta bancaria o recogerla en efectivo en algún punto de venta.

Es hora de enviar dinero online Con estos breves apuntes, ya estás listo para realizar tu envío. Lo único que falta por hacer es elegir una compañía a través de la cual quieras hacerle llegar dinero a tus familiares o amigos.

Cada compañía cuenta con redes, servicios y tarifas diferentes.

Ya dependerá de tus necesidades y gustos a la hora de elegir una.

Desde España, puedes utilizar un servicio como el de Ria Money Transfer que te permite enviar dinero a 149 países y cuenta con una red de más de 361.000 puntos.

Es decir, las probabilidades de que puedan hacerle llegar el dinero a tu beneficiario son altas. Además, las transferencias se realizan dentro de un margen de diez minutos.

