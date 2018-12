Consejos para los conductores poco experimentados Los conductores menos experimentados tienen muchas más probabilidades de sufrir algún tipo de accidente Redacción Siglo XXI

miércoles, 19 de diciembre de 2018, 08:09 h (CET) Nos hallamos por delante de la estación más exigente para la conducción, y la llegada del invierno hace que muchos nos sintamos un tanto inquietos a la hora de conducir. Estadísticamente, los conductores menos experimentados tienen muchas más probabilidades de sufrir algún tipo de accidente de tráfico. Incluso los conductores noveles pueden disfrutar de la conducción cuando tanto sus vehículos como sus neumáticos se hallan en buenas condiciones.

– El invierno trae consigo una gran variabilidad en las condiciones climáticas, y los cambios en la fricción y el agarre provocados por la nieve y el hielo pueden coger por sorpresa a los conductores poco experimentados. Las condiciones de visibilidad pueden ser bajas, y el barro y el agua-nieve en la carretera pueden tener una incidencia nada desdeñable en la maniobrabilidad del vehículo y en las distancia de frenado, nos cuenta el piloto de pruebas de Nokian Tyres Mika Kuusi.

A los conductores jóvenes se les considera noveles en la carretera. También están aquellas personas que conducen con mucha menor frecuencia. Los recorridos de corta distancia entre su casa y las tiendas no son una gran experiencia cuando se trata de conducir en las condiciones propias del invierno.

– Las personas que conducen con menor frecuencia a menudo tienen problemas en las carreteras que representan un cierto grado de dificultad o en ciertas condiciones climatológicas adversas. Por otra parte, conducir en centros urbanos, estar atrapados en los atascos, tener que aparcar, y tener que conducir de noche o en condiciones de escasa visibilidad puede provocar temor o ansiedad en los conductores noveles, nos explica Kuusi.

El control del vehículo mejora con la experiencia adquirida De acuerdo con la Comisión Europea, los conductores con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años se hallan ampliamente sobre-representados en las estadísticas de accidentes de tráfico, y de modo aún más dramático en los accidentes de tráfico con víctimas mortales. Los conductores en dicho tramo de edad tienen unas probabilidades tres veces mayores de verse implicados en un accidente de tráfico que los conductores con un mayor grado de experiencia. Los accidentes en los que se hallan implicados conductores jóvenes a menudo se hallan causados por la pérdida del control del vehículo o por la conducción a velocidades elevadas y resulta bastante más probable que ocurran durante la noche.

Las condiciones del vehículo y un adecuado conocimiento de sus prestaciones, sus cualidades y características tienen un efecto sustancial en la seguridad. Los conductores jóvenes a menudo conducen vehículos de mayor antigüedad que carecen de sistemas de asistencia y apoyo a la conducción y de los equipamientos de seguridad más modernos. En vez del “segundo vehículo” de la familia, a los jóvenes conductores habría que proporcionarles el vehículo que disponga de las mejores condiciones de seguridad.

– E incluso en los vehículos más modernos y los últimos modelos, es necesario tener una conciencia clara de cómo se comportan en condiciones de conducción extremas. En invierno, volver al carril derecho después de efectuar un adelantamiento (en aquellos países en los que se conduce por la derecha) es un escenario habitual de pérdida de control del vehículo, afirma Martin Dražík, Director de Productos de Nokian Tyres Europe.

M. Dražík nos recuerda que incluso los sistemas automáticos y los equipos de seguridad más avanzados de los vehículos de prestaciones especiales (4X4) no siempre pueden mantener en la carretera vehículos tan pesados si la velocidad es demasiado elevada.

Para aquellos conductores que conducen con menor frecuencia, un buen mantenimiento de los neumáticos es la elección más segura

Además de al propio vehículo, los conductores poco experimentados deberían prestarle una atención del todo particular a los neumáticos. Dražík recomienda escoger el mejor modelo disponible o la línea de productos más novedosa a aquellas personas que conducen con menor frecuencia.

– Los últimos modelos de neumáticos siempre proporcionarán un mejor agarre y adherencia y cuentan con las últimas innovaciones de vanguardia que contribuirán favorablemente a proporcionarle una mejor sensación de control y de seguridad cuando conduzca sobre carreteras con un firme deslizante. Los neumáticos nuevos se hallan en buenas condiciones, y no obstante debería comprobar la profundidad de los surcos de la banda de rodadura con cierta regularidad. También es importante mantener la presión de hinchado correcta, nos recuerda Martin Dražík.

Martin Dražík y Mika Kuusi, que cuentan con una gran experiencia y dilatadas carreras en el mundo de la automoción y de los neumáticos, les brindan su apoyo a los conductores más tímidos:

– Especialmente en invierno, Ud. puede – y debería – conducir con extremada precaución en situaciones de tráfico denso. El único modo de aprender a conducir es conduciendo.

¡Sea valiente al volante! – Consejos para conductores poco experimentados:

Únicamente podrá llegar a desarrollar el valor necesario mediante la práctica. Por ejemplo, las grandes superficies de parkings vacíos le permiten poner a prueba su vehículo en distintos escenarios y situaciones. También puede apuntarse a cursos de conducción en una autoescuela aunque ya tenga su permiso de conducir. Debería practicar la conducción sobre superficies deslizantes con cierta regularidad para saber cómo se comportará su vehículo si patina o en situaciones de derrapaje. Por ejemplo, las pistas y los circuitos sobre lagos helados son perfectos con esta finalidad. Si resultase necesario también puede acudir a circuitos de entrenamiento especiales. Sin embargo, a veces estos circuitos resultan demasiado deslizantes y no transmiten las mismas sensaciones que el hielo y la nieve reales. Conducir con calma es la clave del éxito. Evite el pánico o pisar bruscamente el pedal de freno y la rigidez en los hombros, también debería observar con atención la posibilidad de tomar una vía desvío hacia la que poder dar un volantazo e intentar mantener el control del vehículo incluso en situaciones inesperadas. Comprobar la presión de los neumáticos con cierta frecuencia puede parecer algo de escasa importancia, pero puede tener una enorme relevancia cuando se conduce en condiciones extremas.

