AirHelp recuerda: Todo lo que se debe saber antes de iniciar un viaje de negocios

Al realizar viajes por motivos de trabajo hay que tener en cuenta estos tips que todo yuppie debe conocer antes de subirse a un avión Que hacer si se tiene programado un viaje de negocios del que depende, en gran medida, la rentabilidad de la empresa en la que se trabaja y por imprevistos de la compañía aérea, el vuelo se retrasa o cancela. ¿Cuales son los derechos que le corresponden a la empresa o al trabajador?

Pues bien, para cualquier duda relacionada con estos casos, AirHelp, la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, ayuda a solventar esas dudas, explicando de forma sencilla, todo lo que un viajero ejecutivo debe tener en cuenta antes de embarcar en un avión.

¿Para quién son los puntos de fidelización de las compañías aéreas? En gran medida depende de la compañía para la que se trabaje y dónde se trabaje. Por ejemplo, en España y en compañías como Iberia, es la propia aerolínea la que ofrece diferentes alternativas a las empresas.

Por un lado ofrece Puntos On Business, con los que las empresas acumulan puntos de fidelización y son las propietarias de estas millas; u ofrece Avios, de forma que son los empleados los que acumulan estos puntos de fidelización, aunque el viaje sea de empresa.

El equipaje de mano. Por norma general, las empresas no pueden obligar a sus trabajadores a viajar solo con equipaje de mano. Aunque muchas compañías lo harían para abaratar los costes del billete, no está permitido obligar a un trabajador a llevar solo una maleta de pequeñas dimensiones. Independientemente de esto, las empresas no están obligadas a pagar el coste adicional del equipaje facturado. Debería ser el empleado el que asumiese este gasto extra.

Subida o bajada de categoría a un pasajero. Si por alguna razón la aerolínea tiene que subir de categoría a un pasajero, no pueden cobrar nada extra por esto. Sin embargo, si se le bajan de categoría, la compañía aérea está obligada a pagar una compensación económica que variará en función del precio del billete y de la duración del vuelo.

¿Para quién es la compensación económica de un viaje de negocios: para la persona que ha sufrido el retraso o cancelación o para la compañía que pagó el billete? La ley EC261 se creó para proteger a los viajeros afectados por sufrir interrupciones, cancelaciones de vuelos; no para reembolsar viajes de empresa. Esta ley establece que el empleado que viaja tiene derecho a una compensación por tiempo y molestias, ya que es él quien sufre las consecuencias de la cancelación o retraso del vuelo, no la empresa; por lo que la compensación pertenece a la persona que viaja no a la compañía en la que trabaja.

¿Permiso para viajar con acompañantes? Todo viajero de negocios puede llevar acompañante a sus viajes, siempre y cuando cubra sus propios gastos de viaje o posibles gastos adicionales de habitación. Sin embargo, dado que la naturaleza de su viaje es un viaje de negocios, lo ideal es mantener un equilibrio, ya que es probable que el acompañante no sea invitado a las reuniones, o actividades laborales, etc.

¿Qué pasa si se sufre un incidente durante el tiempo libre? En este caso no se denomina accidente relacionado con el trabajo. Según la normativa europea los seguros de trabajo no se tienen que hacer cargo de los accidentes que ocurran fuera de las actividades laborales.

Conducir un coche propio: diferentes países, diferentes normas. Lo normal es que sea el empleado el que deba pagar si tiene un accidente. Pero si este accidente ocurre realizando actividades relacionadas con la empresa, como puede ser un accidente in itinere, el trabajador puede exigir una indemnización por daños y perjuicios al empresario. Pero, en este caso, el empresario debe haber aprobado previamente el uso del vehículo privado.

Por último, la duración del viaje no equivale a tiempo de trabajo. No todos los empleados tienen la suerte de recibir una compensación por el tiempo que dedican a los viajes de negocios, depende de la empresa en la que se trabaje. Pero ten en cuenta la hora a la que se vuelve del viaje de trabajo para no tener que volver a la oficina.

Teniendo en cuenta todas estas nociones, a la hora de solicitar la reclamación correspondiente, los pasajeros pueden usar la aplicación AirHelp gratuita, disponible en Google Play Store y Apple App Store.

