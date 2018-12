Los Salazar estrenan mueble de baño de todomueblesdebano.com con mucho 'brilli'

Raquel Salazar, matriarca de los Gipsy Kings, califica así en sus redes sociales su nuevo mueble y grifo para el baño, que está decorado con auténticos cristales de Swarovski La protagonista de la serie de éxito de Cuatro ha renovado su mueble de baño, y lo ha hecho reflejando en su compra toda su personalidad. Siguiendo la recomendación de un seguidor suyo, contactó con la empresa especializada en muebles para el baño todomueblesdebano.com interesándose por sus productos. Y fue dentro de su amplia gama, con distintos estilos y precios, donde encontró el suyo: un mueble y un grifo “futurista y precioso, de impresionante calidad y precio inigualable”.

El producto, que combina a la perfección con su baño, es un mueble de baño de estilo neoclásico modelo Estrella de Ávila 2 con bancada Isabelina, con una gran estrella de cristal en el centro y lavabo de cristal plateado. En cuanto al grifo en un principio se decantó por un modelo transparente, pero finalmente optó por uno de Altaïr Rive-Gauche cromado con cristales de Swarovski incrustados, plateados y azules, de Martin 1921. En su conjunto el resultado es único. Tanto es así que han sido muchos los interesados que se han puesto en contacto con la tienda para preguntar por estos productos. “Hemos recibido varias consultas y pedidos de muebles de la misma serie de productos que compró Raquel Salazar, sobretodo a través de la redes sociales” afirma Sara Martínez, CEO de Todomueblesdebaño. Si también se está interesado, todos estos productos siguen disponibles en su web: tanto el grifo como el mueble de baño.

El día del montaje Raquel Salazar no podía estar “más contenta”, tanto que decidió compartir con su seguidores, vía stories, todo el proceso de instalación. Incluso pidió opinión sobre sus nuevos productos y de como estos combinaban con su baño. Pero no ha sido la única que ha publicado el proceso. La propia empresa ha editado un video sobre el montaje que puedes ver en este enlace. En él, Raquel señala que la compra en todomueblesdebano.com ha sido súper fácil, aunque siempre ha tenido “temor a las compras online”, hasta que ha tenido la experiencia con esta empresa, llegando a calificar al personal de grandes profesionales. No tiene ninguna duda en afirmar que recomienda 100% todomueblesdebano.com. Todomueblesdebaño es una tienda online especializada en muebles de baño y sus accesorios, fuertemente posicionada dentro del sector. Con más de 20 años de experiencia, trabajan con fabricantes de muebles españoles y europeos de gran calidad, y su catálogo especializado en muebles de baño te permite elegir entre un amplia gama de productos a muy buen precio. Esto, sumado a su servicio al cliente cercano y especializado, asegura que sus clientes queden satisfechos, tanto como la propia Raquel Salazar.

Raquel Salazar | Todo Muebles de Baño