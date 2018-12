Talio forma expertos en Big Data y Business Intelligence

Talio ha colaborado con el cluster GAIA, asociación de Industrias de las Tecnologias Electricas y de la información del País Vasco, para la realización de acciones formativas en el marco del programa ATERKI (programa del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia) El programa en el que ha colaborado Talio, tenía como objetivo reciclar a personas desempleadas de Bizkaia y formarles en los sectores de Business Intelligence y Big Data, son sectores en auge y con alta demanda de profesiones. Tanto Business Intelligence como Big Data se han convertido en la principal fuente de inversión empresarial y en estos sectores existe un déficit de profesionales cualificados.

Los asistentes al curso fueron personas desempleadas las cuales tenían un perfil tecnológico en sus estudios. El programa proporciono la formación base para orientarse a diferentes profesiones dentro del área del análisis y la gestión de los datos.

Al finalizar el curso alguno alumnos comentaban que les había parecido el curso, "El curso me ha parecido muy completo e interesante, ya que se han aprendido muchas herramientas de Big Data".

Por otro lado, otros alumnos del curso Aterki, hacían referencia sobre su futuro, "He aprendido muchos conocimientos de BI y Big Data, así como recursos y herramientas existentes. Espero que me sirvan para encontrar trabajo, aunque hay que trabajar para adaptarlos a mi perfil. Me gustaría trabajar en Big Data aplicada a la Ingeniera", comentaba una alumna. "He aprendido muchos conocimientos nuevos. Este curso lo he afrontado como un complemento a mi perfil y como recalificación a mi carrera" decía un alumno del curso.

Desde Talio hacían una valoración, "Estamos muy satisfechos con los resultados del proyecto. Esperamos repetir y reciclar a personas desempleadas y formarles en los sectores de Business Intelligence y Big Data".

El éxito del proyecto para reciclar a personas desempleadas de Bizkaia y formarles en los sectores de Business Intelligence y Big Data ha radicado en la colaboración y en el equipo humano de las distintas entidades colaboradoras en el mismo, cuyo trabajo ha sido clave para la consecución de los objetivos.

Sobre Talio y GAIA

Talio es una consultora especializada en soluciones tecnológicas integrales, servicios de ingeniería técnica y en servicios avanzados de formación.

Talio ofrece metodologías, contenidos, herramientas adaptadas y en constante actualización para desarrollar el capital humano de manera personalizada, ágil y medible.

Acompaña los proyectos de formación desde el minuto cero. Ofrece formación Presencial y Online, y realiza un servicio integral asociado a la formación.

GAIA, asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco como asociación empresarial sin ánimo de lucro tiene como misión la de impulsar el desarrollo y el crecimiento del Sector Electrónico-Informático y de Telecomunicaciones y favorecer la asimilación y utilización eficiente de las tecnologías del sector con el objetivo de colaborar en el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: http://www.talio.it/