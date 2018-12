El IX Certamen de Villancicos enciende la Navidad en Sigüenza

Una magnífica representación de rondas procedentes de toda la provincia de Guadalajara prendió ayer la luz de la Navidad en la Ciudad del Doncel. Fueron nueve, llegadas de La Alcarria alta y baja, Corredor del Henares, Sierra Norte, Campiña, y, naturalmente, del municipio de Sigüenza Una magnífica representación de nueve rondas de la provincia de Guadalajara encendieron ayer la luz de la Navidad en la ciudad del Doncel. Llegaron desde La Alcarria, alta y baja, Corredor del Henares, Sierra Norte, Campiña, y, naturalmente, desde el municipio de Sigüenza. Primeramente se concentraron en la Plaza Mayor, en cuyo centro ya brilla un gran árbol iluminado.



Los primeros en subir al escenario fueron los integrantes de la Rondalla Seguntina. Sus seis músicos “de púa” y doce voces cantaron 'Campanitas' y 'Buscando Belén'. Miguel Puertas, presidente de la Asociación, recordaba, a sus setenta y tres años, que canta con la Rondalla desde el año 1956. Orgulloso del pasado de La Rondalla, contaba que este año, la Ronda de Navidad saldrá el próximo día 23 de diciembre desde la Plaza que lleva el nombre de la agrupación, inaugurada el año pasado. Cuando termine esa Gran Ronda, darán un caldo y más de setecientos bocadillos a quienes se quieran acercar. Antes, El Pósito acogerá también su tradicional Concierto de Villancicos de Navidad, el próximo día 22 de diciembre. No faltó en el discurso de Miguel Puertas el recuerdo para Pepe Cerezo y Pedro Pardillo, verdaderos artífices de la Rondalla en su formato actual e iniciadores de un legado “que nos toca a nosotros continuar”, terminaba Miguel.



Correspondió subir al escenario en segundo lugar a La Ronda de Teo, formada por músicos de Atienza, Pinilla del Olmo, Miño de Medinaceli, Mirabueno, Valdelcubo, Sienes y Bujarrabal. Llegando estas fechas, salen al encuentro de cuantas personas quieran pasar un buen rato cantándole a la Navidad en la comarca. Fundada en el año 1972, han amenizado fiestas, cabalgatas de Reyes, bodas, procesiones y bailes vermú “en más de doscientas localidades en todos estos años”, decía su cabeza visible, Teo Moreno, de Sienes, con el sabor de la ronda de antaño. Ayer cantaron 'A correr pastorcillos' y el 'Baturrico', haciendo gala de una magníficas voces.



La Ronda Tradiciones de Atienza cantó, a continuación, otros dos villancicos, 'María tú', originario de Barbastro (Huesca) y una segunda jota-villancico denominada 'Luz de Aragón'. Formada hace seis años, La agrupación atencina cuenta con su propio certamen, que se celebra siempre en torno a la víspera de La Inmaculada. Los villancicos clásicos son su especialidad, y sus voces, dispuestas en coro, resuenan en los pueblos como una bocanada de aire fresco.



Los cencerrones de Cantalojas, ataviados como antaño, recuperan desde hace más de diez años la tradición de los pastores de aquel pueblo, quienes llegando la Navidad y después de guardar su ganado, se acercaban a la iglesia haciendo sonar sus cencerros, a partir del día de la Inmaculada. Antonio Garrido, principal valedor de la iniciativa, reconocida ya como Fiesta de Interés Turístico, condujo de nuevo ayer a su grupo al escenario de El Pósito. “Sigüenza, Cantalojas y Atienza tenemos certámenes hermanados. El nuestro, que es la fiesta principal de la Navidad en Cantalojas, lo hicimos semana pasada, con gran éxito. El tiempo acompañó, y nos visitaron, y participaron de él, más de quinientas personas”, contaba el gran Antonio. Ayer, en Sigüenza, cantaron 'La Pastorada', 'Pastoras y pastores', y el 'Recoge tomillo', “que tanto gusta en Sigüenza”, terminaba.



La Ronda de Hita tiene su origen en el coro de la parroquia del pueblo. Desde hace seis años prepara, cuando llega la Navidad, villancicos para recuperar y difundir el folclore de su tierra. Ayer, en El Pósito, hicieron 'El juego de resconder' y 'Villancico de Teruel'. “Nos juntamos cada semana, o cada quince días, los domingos, en el pueblo para estar juntos y ensayar. Hacemos el esfuerzo de volver, porque en Hita, no queda gente”, contaba Adela López.



La Ronda La Calandria es una institución en Cifuentes. Ayer, en Sigüenza, cantaron 'La ronda canta un villancico' y la que es la tonada más típica de la localidad alcarreña: 'La virgen camina a Egipto'. Siempre animosos y divertidos, contagiaron su alegría a un auditorio lleno. “Lo nuestro es cantar en la calle, con vino y orujo para que la voz se aclare”, contaba ayer Faustino Batanero, una de sus zambombas. El pasado día ocho hubo en Cifuentes una concentración navideña que resultó multitudinaria. Participaron todas las rondas del pueblo, incluida, por supuesto, La Calandria, e incluso la Banda Municipal. “La Navidad no se puede perder”, decía ayer resuelto Batanero. En Sigüenza dejaron claro que, con ellos, el futuro está asegurado, puesto que son muchos, más de treinta, incluida una larga variedad de instrumentos como violín, acordeones, zambombas, huesos, palos, platillos, e incluso una azada, y también porque sus integrantes pertenecen a varias generaciones.



La Ronda de Azuqueca de Henares, que dirige con tino 'El Chuli' cantó dos villancicos, uno de percusión, 'Los choricillos', y otro compuesto por ellos mismos: 'Navidad en la ronda', en el que cuentan su experiencia en estas fechas por distintos pueblos a lo largo de sus dos décadas de trayectoria. Son quince, y, además de las voces, el grupo toca la percusión navideña con maestría, así como también bandurrias, laudes, guitarras y zambombas. Hubo tradición de rondas en Azuqueca, pero con el crecimiento de la localidad, y su globalización, han hecho que desapareciera la costumbre. Hace veinte años, surgió esta Ronda, precisamente para recuperar las canciones viejas: pasodobles, mayos y villancicos que plasmaron en un primer disco y que después ha tenido continuidad en otro, de canciones propias en este caso, pero siempre con la pretensión de “mantener la música de la comarca de la vega, que no se pierda”, dice 'El Chuli'.



La Rondalla de Almonacid de Zorita, que dirige el albalateño Manuel Fuentes, cantó dos villancicos, 'Pobre nació' y 'Alegría, alegría', en los que, además de su capacidad instrumental, con una gran sección de cuerda, destacaron las voces de Eva de la Parra y de Manuel Toledano, dos de las más bonitas, masculina y femenina, de Guadalajara.



Por último, la Ronda Amigos de Sigüenza cantó un 'Aguinaldo' de origen aragonés, en el que los niños se atrevieron con alguna estrofa en solitario, y 'Las doce palabritas', que es, junto a la 'Ronda de Navidad', el más típico de la ciudad. Esta ronda tiene un formato tradicional. La integran un grupo de familiares y amigos que se junta para cantar en Navidad, a partir de la víspera de la Inmaculada. Cada ronda va por donde quiere, a su aire, en una bonita costumbre que se mantiene todavía. Con el soniquete, tan querido por los seguntinos, de la ronda 'Ronda de Navidad' como base, la costumbre es sobreponer, incluso improvisando, coplas con chascarrillos que a veces tienen un tono satírico, y siempre divertido.



Al finalizar sus actuaciones, todas las rondas recibieron el obsequio de un jamón y de un nacimiento, por cortesía de la organización. Además, todos juntos compartieron un caldito y un tentempié, en el edificio de El Torreón, donde no faltaron los últimos villancicos de la tarde. El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, acompañó la celebración del Certamen, “que ha sido, además de una explosión de alegría navideña por las calles de nuestra ciudad, una magnífica muestra del folclore".