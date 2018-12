El 26% de los trabajadores tomará copas de más en la cena de Navidad de su empresa este año ​Comienzan las semanas grandes de las cenas de Navidad y no es de extrañar que una de las primeras sea la de empresa Redacción Siglo XXI

domingo, 16 de diciembre de 2018, 00:33 h (CET) La oportunidad de reunirse con tus compañeros de trabajo, conocer nuevos fichajes o descubrir a tus jefes en un ambiente más relajado es una ocasión que muchos no dejarán pasar en las próximas fechas. Según un estudio del portal online de reserva de microestancias hoteleras BYHOURS , el 65,8% de los encuestados (de una muestra de 770 personas), asistirán a la celebración anual navideña de su empresa. Localizaciones como restaurantes (75,9%), hoteles (11,4%), la misma oficina (6,4%) y discotecas (3,2%) siguen siendo los lugares favoritos para celebrar la cena de empresa, en su mayoría concentrada en las semanas del 12 al 22 de diciembre, aunque será el viernes 14 el absoluto rey de las cenas de Navidad: el 25% de las personas encuestadas celebran su cena este viernes.



El coste medio de la cena oscila entre los 25 y 35€ por empleado[1], un desembolso importante para pequeñas y grandes empresas, que aun así no dan muchas facilidades para que los trabajadores se animen a compartir los logros del año con todo el equipo. Un 52,7% de los encuestados no tiene un horario laboral flexible ese día. En algunos casos las empresas son más permisivas y permiten que sus empleados dejen su puesto de trabajo unas horas antes, un 30,0%, o hacen la vista gorda si entran más tarde al día siguiente, un 12,1%. La razón: las empresas son conscientes de que se bebe más de la cuenta. Y los empleados también. El 26,6% de los asistentes a la cena y post-cena asegura que se prepara para tomar una copa más junto a sus compañeros.



Así pues, como cada año y con motivo de estas fechas, la DGT y la Policía activan protocolos especiales de control de alcoholemia y drogas en nuestras carreteras. En años anteriores se realizaron más de 20.000 controles diarios a conductores, de los cuales se impusieron más de 300 multas diarias (2017). Aunque según fuentes de la Policía de Tránsito, el año pasado se registraron menos pruebas positivas de alcoholemia en comparación con ejercicios anteriores.[2] La sanción por dar positivo en la prueba de alcoholemia supone la retirada de 6 puntos del carnet más el pago de una multa de 500 euros, que se duplica a 1000 euros en el caso de ser reincidente o dar positivo en la prueba de drogas. Algo a tener en cuenta antes de acercarse a la barra libre o coger el coche de vuelta a casa.

Conscientes de esta realidad, entran en el menú nuevas soluciones tecnológicas para evitar sanciones (en el mejor de los casos) estas Navidades. Por ejemplo, compartir taxi con los compañeros de vuelta a casa o dormir en un hotel cerca del lugar de la fiesta o de la oficina para evitar trayectos más largos el día después de la celebración.



No nos limitemos a la opción de restaurante del hotel, este puede además servirnos de zona de descanso para aquellos que han decidido alargar la noche y sobrepasar el límite de alcoholemia permitido para conducir. Hoteles en las principales ciudades españolas flexibilizan sus horarios de check-in y ofrecen sus habitaciones por 3 o 6 horas para no tener que correr el riesgo de coger el coche e incluso para estar más cerca de la oficina pensando en el día siguiente. Lo mismo también es aplicable para aquellos que salen antes o con el tiempo justo del trabajo y quieren arreglarse o descansar antes de la cena.

