Entuertos para enderezar

Antes de nada, quiero aclarar que, según la RAE, enderezar no sólo significa poner derecho lo que está torcido. También indica gobernar bien y castigar; y, aunque ya esté en desuso, en su séptima acepción dice ayudar y favorecer. Entuerto, es fácil entender que es un agravio que se hace a alguien.

Pues bien, en este pueblo, (que no es mi pueblo, pero como si lo fuera), lo cierto es que desde siempre ha habido multitud de entuertos que enderezar. Como, por otra parte, imagino que ocurre en la mayoría de los más de ocho mil pueblos españoles. Ni que decir tiene, que referente a la acepción de gobernar y a la ya en desuso de favorecer y ayudar, aunque lo de ayudar, actual y presuntamente, sólo se queda para la familias políticas y particulares de los Sres. Alcaldes; y lo de beneficiar, previsiblemente, para los que son capaces de “alisarle” el…, cuando procede. Lo de castigar es cosa de la Justicia, pero con lo que deben saber estos Sres., supuestamente, el chantaje a los propios suyos no debe andar muy lejos: En los pueblos (cuando menos en este) entra mucho dinero, y eso en los tiempos que corren no deja de ser un poco extraño salvo que sea para fomento del clientelismo.

Pero, como a todo hay quien gane, el Sr. Alcalde de este pueblo desde donde escribo, es, sin duda, uno de los reyes de los entuertos, como verán más adelante. Un político (¿miserable, falso y servil?) que, según y conforme, manda de manera dictatorial como si viviera en los años posteriores a 1939 (que yo creo que hasta se lo cree), y sino que se lo pregunten a algunos funcionarios del Ayuntamiento o algún que otro Policía Municipal. Una lástima para este pueblo que, para colmo, le tiene que pagar un sueldazo (¡más de 40.000 €!) por la facha, y soportar encima, sospechosamente, el enchufe de sus hijos que, como está el “patio”, es fácil que debieran estar buscando trabajo.

Un Cargo Público que no hay que olvidar que, en principio, le fue otorgado mediante la abdicación de su antecesor (típico del PSOE en todos los ámbitos administrativos) y no mediante elección directa en las urnas; donde, seguro, no habría tenido el respaldo del municipio. Encausado en tres pleitos judiciales que pueden dar con sus huesos en la trena: Uno sobre un nombramiento, presuntamente ilegal, del tesorero del Ayuntamiento; otro sobre un presunto delito Urbanístico; y un tercero sobre un presunto grave delito de acoso laboral. Y otros que irán llegando, quien sabe si quizás sin presunción.

Además, hay otros muchos entuertos que enderezar: Como el que ocupa un lugar destacado referido a la exención generalizada en todas las CCAA del pago de la Contribución (IBI) de mucha gente y de negocios ( incluida la vivienda donde el Sr. Alcalde mora en el caso de este pueblo -que se necesita tener geta- y edificios públicos como, por ejemplo, la oficina en Castuera del OAR de la Diputación Provincial -más que bochornoso y desvergonzado-). Muchos entuertos para enderezar y mucho ignorante que no se entera -o no quiere enterarse- y así, con una oposición escandalosa, da igual del que sea, poco o nada se puede conseguir. ¿Se seguirá desfalcando vilmente a la ciudadanía? Como la luz del día. Y algunos tan contentos, claro.