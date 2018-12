España en Gibraltar

La Unión Europea y Reino Unido han llegado, por fin, a un acuerdo para la salida británica que se ratificó el domingo 18 de noviembre en una cumbre especial y quue esta semana lo ha ratificado el Parlamento Británico. Es una buena noticia, aunque las prisas no deben hacernos perder de vista que el documento debe expresar de forma clarísima que el futuro de Gibraltar dependerá de lo que decidan España y Reino Unido. Nadie más.

Y si no ocurre así, tal y como ha dicho el ministro de Exteriores, Josep Borrell, España debe vetar el acuerdo del Brexit. Sin contemplaciones. Sánchez no parece de la misma opinión y pienso que nos ha vuelto a mentir. Lo que está claro es que sobre eso, el futuro de Gibraltar, no hay nada claro.