Un futuro sin Morales P. García, Girona Lectores

sábado, 15 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) Bolivia dijo no a la reelección presidencial y aunque Evo Morales impute a la guerra digital y a las encuestas su progresivo descrédito, está claro que los bolivianos abrieron la puerta a un futuro sin Morales.



América Latina está cambiando a pasos agigantados en lo que a elecciones se refiere y Bolivia no tiene por qué ser una excepción. El futuro inmediato se presenta agitado porque Morales lo tiene claro: no contempla otra opción que su propia victoria.

