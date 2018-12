Gracias, Mohamed Karzazi V. Rodríguez, Zaragoza Lectores

sábado, 15 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) Dice la Wikipedia que la racionalidad es aquella virtud que tienen todos los seres vivos de utilizar su razón o instinto para determinar en una situación que es lo mejor, que es lo más lógico o que es lo que más adecuadamente se adapta a sus necesidades.



Sin embargo, esto que a simple vista parece deseable en todas las circunstancias, hay casos en los que se elogia lo contrario. Este es el caso de Mohamed Karzazi, al que llaman “el nuevo héroe de la Almozara” (Zaragoza).



Mohamed, se lanzó a salvar la vida de la chica sin pensárselo dos veces. Trepó hasta la primera planta. Se cogió del tendido eléctrico. Entró en el piso del presunto maltratador y estuvo 25 minutos calmándolo hasta que vino la policía. Quizá de haber pensado en su vida, no lo hubiera hecho. Quizá de haber sido racional, hubiera llamado a la policía y se habría mantenido al margen del asunto. Pero no, Mohamed se la jugó.



En ese momento: su vida, todas sus ilusiones, todos sus proyectos, todas sus esperanzas y tal vez el futuro de su familia, se borraron de su mente. Y dentro de él solo quedó fraternidad. Este es un buen mensaje para estas fiestas de Navidad, ¿no creen? Gracias, Mohamed, gracias por tu generosidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

