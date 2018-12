Unas 60.000 personas son diagnosticadas cada año en España de un tumor digestivo El más frecuente es el cáncer colorrectal, con más de 34.000 nuevos casos al año, seguido del cáncer de estómago y el de páncreas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 15 de diciembre de 2018, 00:53 h (CET) Inmunoterapia, medicina de precisión, adaptación evolutiva de los tumores… Más de 450 expertos nacionales e internacionales debaten en Valencia sobre los últimos avances en el estudio y tratamiento de los tumores digestivos, el 13 y 14 de diciembre en el 26ª Simposio Internacional ‘Avances en el Tratamiento de los Tumores Digestivos’, una de las citas científicas más relevantes en Europa, que organiza el Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD). El presidente del Grupo TTD, el Prof. Enrique Aranda, jefe de Servicio del hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, destaca la importancia de “la organización de reuniones internacionales, como este Simposio, para presentar y debatir los últimos avances en prevención, diagnóstico y tratamiento de los tumores digestivos, así como las líneas de futuro y de investigación”. Las novedades en este campo son especialmente relevantes, puesto que se trata de la familia de tumores malignos más frecuente en los países occidentales, incluida España, donde alrededor de 60.000 personas son diagnosticadas cada año de un tumor digestivo. Sólo en la Comunidad Valenciana, se realizan más de 5.000 diagnósticos anuales.

El más frecuente de estos tumores, en España, es el cáncer colorrectal, con más de 34.000 nuevos casos en 2017 (20.600 en varones y 13.700 en mujeres). Le sigue el cáncer gástrico, con alrededor de 8.300 nuevos casos anuales, el de páncreas, con 6.760 diagnósticos anuales y el de hígado, con 4.500 casos en varones y 1.600 en mujeres. Menos frecuente es cáncer de esófago, con unos 2.200 casos al año.

Pese a que su incidencia no es de las más elevadas, el cáncer de páncreas provoca una mortalidad a los dos años superior al 95%, de acuerdo con los coordinadores del Simposio, la Dra. María José Safont, del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Valencia, y el profesor Andrés Cervantes, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. “Los avances en este tumor son tímidos, pero incesantes”, aseguran. Entre ellos destacan la mejora de la calidad de la cirugía para pacientes con enfermedad localizada y resecable, la quimioterapia postoperatoria para pacientes operados, la preoperatoria para ciertos grupos de pacientes y algunos avances en el tratamiento con metástasis a distancia que suponen una mejora progresiva de la supervivencia.

Éstos son algunos de los avances que se presentarán en el Simposio de Tumores Digestivos, pero entre las principales novedades científicas destacan las relacionadas con el cáncer digestivo más frecuente, el colorrectal. En concreto, los coordinadores del Simposio destacan que, “en los dos últimos años ha surgido una información muy relevante derivada de estudios internacionales con importante participación española en los que se sugiere que es posible reducir la duración del tratamiento de quimioterapia adyuvante de seis a tres meses en subgrupos de pacientes con cáncer de colon”. Esto significa “una reducción de muchos de los efectos tóxicos derivados del uso prolongado de quimioterapia”, tales como toxicidad sensitiva, diarreas y mucositis.

Asimismo, los coordinadores destacan los hallazgos recientes sobre inmunoterapia que se debatirán en el Simposio. “La inmunoterapia con inhibidores de PDL1 tiene un papel en aquellos pacientes con cáncer de colon metastásico que presentan inestabilidad de microsatélites, un subtipo biológico fácilmente identificable”, señalan. Estos pacientes “podrían tener un mayor efecto con inmunoterapia que con los tratamientos convencionales”, explican los coordinadores. En el cáncer colorrectal, más allá de los avances científicos, los coordinadores destacan los buenos resultados de las medidas preventivas. Entre ellas, la implantación en la Comunidad Valenciana, entre otras, del test de cribado de cáncer de colon mediante la determinación de la sangre oculta en heces en la población mayor de 50 años. Una prueba poco costosa que “ha ayudado a diagnosticar pacientes con lesiones premalignas y neoplasias en fases más precoces, con la mejora en el pronóstico que esto conlleva”, asegura la Dra. Safont.

En cuanto a los avances en otros tumores, en cáncer de recto localizado se analizará “la correcta evaluación y selección de pacientes que pueden beneficiarse de tratamiento conservador”. Asimismo, “se revisarán desde un punto de vista multidisciplinar los últimos avances en los tumores hepatobiliares y neuroendocrinos”, destaca el Dr. Cervantes. También se abordará el papel de la inmunoterapia en los tumores gastroesofágicos.

Nuevas líneas de investigación internacionales Cientos de oncólogos de todas las comunidades autónomas asisten a este 26º Simposio Internacional de Valencia, que también cuenta con expertos internacionales (Europa e Hispanoamérica, principalmente). Un tercio de los ponentes son internacionales, procedentes de EE UU, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia y Holanda. Entre estas ponencias internacionales destaca la lección de la Profesora Giulia Siravegna, del Instituto de Investigación y Tratamiento del Cáncer de Turín, sobre la evolución clonal de los tumores. En su ponencia, abordará lo que sucede cuando los tumores crecen o progresan después del tratamiento con terapias dirigidas contra dianas moleculares. “Este aspecto nuevo del conocimiento nos permite comprender que el tumor no es siempre el mismo a lo largo del curso natural de la enfermedad”, explican los coordinadores del Simposio. “Siguiendo un modelo evolucionista darwiniano, los tumores adquieren nuevas capacidades para escapar de la presión ejercida por los nuevos tratamientos y se hacen resistentes. Pero esas nuevas capacidades les pueden hacer sensibles a otras terapias dirigidas contra las nuevas mutaciones o cambios moleculares”, indica la Dra. Safont. Por ello, “el tratamiento del futuro será extraordinariamente dinámico y habrá de adaptarse con un criterio de medicina de precisión a los cambios que los tumores adquieren”, explican. “La monitorización evolutiva y la medicina de precisión ayudarán a dar respuesta a este nuevo reto”.

Resultados de ensayos clínicos Además de llevar a cabo numerosos ensayos clínicos, el Grupo TTD ha sido uno de los primeros grupos cooperativos en la detección y cuantificación de células tumorales circulantes (CTC) en pacientes con cáncer colorrectal y en la determinación del estado mutacional del gen RAS.

Fruto de este trabajo, el TTD va a presentar en los próximos meses los resultados finales del proyecto VISNU, que han contado con la participación de 600 pacientes, siendo un trabajo pionero a nivel mundial que permitirá identificar, según el perfil de cada paciente, cuál es la mejor opción terapéutica según el número de CTC y la presencia o no de mutaciones en varios genes (RAS, BRAF y PI3K).

Asimismo, se presentarán en el próximo Congreso Americano de Oncología, los resultados del estudio RE_ARRRANGE, una propuesta internacional liderada por el TTD que ha contado con la participación de Italia y Francia, y la participación de 300 pacientes, cuyo objetivo es explorar diferentes dosis-pautas de tratamiento que podrían mejorar la tolerabilidad del tratamiento administrado y ayudar a los pacientes a que durante los dos primeros ciclos presenten un mejor perfil de seguridad y de cumplimiento en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico. Por otra parte, los coordinadores también destacan, “en el ámbito de la medicina personalizada”, el estudio PLATFORM-B de monitorización mediante biopsia líquida de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico, candidatos a terapia anti EGFR.

También continúa la línea de ensayos, buscando la optimización de la dosis para conseguir la mayor eficacia con la menor toxicidad en pacientes mayores con el estudio AFEMA en cáncer colorrectal metastásico y el estudio SEQUENCE en la primera línea de tratamiento de enfermedad metastásica en el cáncer de páncreasanalizando la secuencia de tratamiento con nab-paclitaxel y gemcitabina seguido de FOLFOX. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La alergia al marisco y a los frutos secos vuelven a casa por Navidad Comidas navideñas: el enemigo de las alergias alimentarias Vuelta al mundo cuatro veces caminando, motivo para acudir al podólogo Cualquier adulto mayor dará durante su vida un equivalente en pasos a dar cuatro veces la vuelta al mundo caminando Así afectan a nuestra piel el alcohol y la falta de sueño Una alternativa saludable para evitar el consumo de alcohol son los nuevos cócteles con ingredientes naturales El 90% de la población que sufre disfagia no está diagnosticada ni correctamente tratada Se estima que el 32% de los pacientes con DO sufre desnutrición Estimulación transcraneal, un tratamiento prometedor para la fibromialgia Estimulación transcraneal, un tratamiento prometedor para la fibromialgia