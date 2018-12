El 'Granca' se da su primer homenaje en Euroliga Los de Víctor García se acercan al 'Top 8' con una gran victoria sobre Buducnost afeada en el último cuarto Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 15 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) El Herbalife Gran Canaria superó (95-85) este viernes al Buducnost en la jornada 12 de la Euroliga celebrada en el Gran Canaria Arena, el estreno de Víctor García una vez refrendado en el banquillo amarillo hasta final de temporada, con un despliegue coral y vistoso para acercarse al 'Top 8' con la quinta victoria, a pesar de un último cuarto de desconexión.



El 'Granca' parece resucitado: acierto, lucha defensiva y calidad de jugadores apagados. Radicevic (12 puntos y 11 asistencias) llevó la manija, pelearon Tillie y Rabaseda, mientras Balvin y Pasecniks se hacían con el juego interior y Eriksson martilleaba con el triple. Un equipo coral que se llevó un duelo directo por despegarse de la zona baja y quedar a un triunfo del 'play-off'.



El cuadro canario se dio su primer homenaje en la liga de los mejores de Europa. Después de un inicio de intercambio, el 'Granca' rompió el partido en el segundo cuarto, en una brecha que creció hasta los 25 puntos de renta (56-31). Un triple a la remanguillé de un ex de los canarios como Omic maquilló ese repaso a los montenegrinos.



Los de Las Palmas se olvidaron de las bajas y con Radicevic y Pasecniks se fueron ya arriba en el primer cuarto (26-20), sin regalos por las cinco pérdidas del rival. Después llegó el festival amarillo de triples, seis aciertos acompañados de una gran defensa. Balvin acompañó por dentro y el Buducnost no cortó la hemorragia.



El cuadro claretiano desató su juego por primera vez en Euroliga y manejó la segunda parte en ese colchón. Los de Aleksandar Dzikic volvieron tras el descanso con un parcial de 0-7, pero reaccionó rápido el cuadro local, con un Radicevic muy entonado en la dirección, repartiendo puntos al mejor 'Granca' del año.



Tampoco perdió de vista la defensa y la renta no menguó (75-50), ante un Buducnost al que le volvió a abandonar el acierto, mientras salía todo a los de Víctor García, el hombre de la casa que contagia confianza e ilusión. Con los 25 puntos de renta llegaron al último cuarto (82-57), para pensar ya ambos en futuros compromisos con la buena inercia para los canarios, a trasladar a Liga Endesa.



La desconexión llegó demasiado pronto y en el último cuarto, un 13-28 dio emoción al partido contra pronóstico. A falta de un minuto y medio, el cuadro montenegrino llegó a ponerse a seis (91-85), pero los tiros libres de Radicevic y Rabaseda terminaron con el suspense. Algo para aprender pero otra buena noticia para un 'Granca' al que esta vez no le pudo la presión maldita de los últimos minutos.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HERBALIFE GRAN CANARIA, 95 - BUDUCNOST, 85. (56-34, al descanso).



--EQUIPOS.

HERBALIFE GRAN CANARIA: Radicevic (12), Strawberry (3), Rabaseda (12), Tillie (10) y Balvin (13) --quinteto inicial--; Eriksson (15), Paulí (7), Oliver (-), Evans (9), Báez (6) y Pasecniks (8).



BUDUCNOST: Gordic (10), Jackson (15), Suad Sehovic (7), Clark (8) y Omic (12) --quinteto inicial--; Barovic (4), Clarke (6), Sead Sehovic (8), Popovic (10), D.Nikolic (5), Z.Nikolic (-).



--PARCIALES: 26-20, 30-14, 26-23, 13-28.

--ÁRBITROS: Lamonica, Mantyla y Vilius. Sin eliminados.

