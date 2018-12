Menamobel propone una mesa en tonos rojo y plata para Navidad Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 16:31 h (CET) Se acerca una de las épocas más especiales del año, la Navidad. Es el momento de recibir en el hogar a la familia y la casa tiene que estar perfecta para la ocasión. Desde Menamobel proponen una serie de ideas para que la casa luzca como nunca durante las fiestas y los invitados se marchen con una sonrisa en los labios Lo primero de todo, elegir bien los colores. El rojo, el verde, los tonos plata y los dorados, son los colores clásicos de esta época del año. Pero cuidado porque mezclarlos todos puede ser una verdadera catástrofe. A la hora de decorar la mesa de Navidad, Ivana González Mena, directora de Menamobel recomienda hacer una mesa monocromática en la que destaque un color o combinar un par de ellos. "Si utilizamos rojos, verdes, platas y dorados al mismo tiempo, crearemos un diseño desordenado y nada atractivo a la vista. Este año el rojo será tendencia y elegir los adornos en este color y combinarlos con plata será un gran acierto".



La propuesta de Menamobel pasa por una mesa en la que destaca la propia madera de la mesa que queda a la vista. "Si no disponemos de un mantel con motivos navideños, antes que comprar uno de papel o de plástico podemos combinar elementos que usamos en nuestro día a día, como los manteles individuales, y darles un toque especial con algunos detalles. Por ejemplo, con un camino que cruce la mesa y unos cuencos de plata que den un toque elegante. Además, si disponemos de una mesa bonita, es el momento de lucirla. Los elementos naturales, como la madera, son también muy típicos de esta época del año".



Dejar a los invitados sorprendidos con un espectacular centro de mesa está al alcance de todos. En este sentido, la experta en decoración recomienda diseñarlo y realizarlo con materiales reciclados. "Es una actividad muy bonita que podemos compartir con los más pequeños de la casa. Aprovechemos, las opciones que nos brinda la naturaleza que son muchas como piñas, hojas, ramas, etc. Basta con combinar algunas de ellas e incluir unas velas y ya tendremos ese toque romántico que creará el ambiente perfecto para la cena de nochebuena", añaden.

En esta época del año en la que los familiares acuden a cenar, es necesario contar con una mesa amplia que pueda acogerlos a todo y que estén cómodos durante las comidas y cenas que se producirán. La mayoría de las mesas son extensibles pero, muchas veces, no se disponen de un juego de sillas para un gran número de personas por falta de espacio. En este caso, desde Menamobel proponen la siguiente solución, alternar distintos tipos de asientos y decorarlos todos con un mismo detalle que unifique el conjunto. "Puedes hacer un corazón o una estrella en cartulina roja y añadir en cada una de ellas el nombre del comensal". Se trata de sencillos consejos para triunfar estas fiestas. Basta con echarle un poco de imaginación para ser el anfitrión perfecto estas navidades.

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

