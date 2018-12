Tot-Net presenta los consejos de cómo limpiar el árbol de Navidad Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 16:51 h (CET) La limpieza del árbol navideño es fundamental antes de comenzar a decorar el hogar para estas fiestas. En Tot-Net aconsejan el mejor método para hacerlo La Navidad está cada vez más cerca y hay que pensar la mejor manera de adornar la casa para crear un ambiente mágico durante estas fechas. Una investigación científica publicada en el Journal of Environmental Psycology, sugiere que las personas que decoran y preparan las Navidades con antelación son más felices. En este sentido, uno de los grandes clásicos de estos días en los diferentes hogares es adornar el árbol navideño. Pero antes de colocarlo es fundamental limpiarlo, ya que en la mayoría de casos el árbol artificial lleva un año guardado en el trastero o el garaje, y ha acumulado mucho polvo.

En Tot-Net, recomiendan una serie de consejos para llevar a cabo con éxito esta tarea.

Sacar el árbol de la caja, y montar la base al suelo. Poco a poco hay que ir montando el árbol, extendiendo las ramas del mismo. A continuación, hay que pasar la aspiradora con la boquilla para tapicería y velocidad al mínimo, desde las ramas superiores a las inferiores, en forma de círculos.

Darle brillo con agua. Llega el momento de dar un pequeño baño al árbol. Es por ello, que hay que llenar un cubo de agua tibia con un poco de detergente suave, vigilando no excederse con la cantidad para que no se forme demasiada espuma. Posteriormente, se humedece un trapo, y se limpia cada una de las ramas en forma de círculos. Es importante enjuagar el paño con frecuencia, para evitar esparcir el polvo mojado a otras partes del árbol.

Dejar secar el árbol. El último proceso de limpieza, es trasladar el árbol al aire libre unas 24 horas, hasta que la humedad haya desaparecido, y esté seco por completo. Con el árbol limpio, llega el momento de poner los adornos. Para que estos reluzcan como el primer día, se aconseja pasar una bayeta con un poco de agua y jabón, y posteriormente dejarlos secar. Por último, en caso de decorar con luces el árbol navideño, hay que cerciorarse que todas las ramas estén secas.

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 50 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y, en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.