Fábrica de Juguetes presenta a Trasto, Pajarolo y Monolo Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 13:56 h (CET) Trasto es un perro muy obediente, Pajarolo un loro que repite todo lo que se le dice y Monolo un mono que se ríe sin parar Existe una conexión única entre los animales y los niños. Un vínculo de lo más especial que les aporta beneficios mutuos y les despierta muchos tipos de sensibilidad. Fábrica de Juguetes presenta a Trasto, Pajarolo y Monolo, tres animales de lo más traviesos y divertidos.

Trasto es un perro muy obediente. Tiene dos comportamientos: cuando lleva correa hace todo lo que se le dice, como por ejemplo: “Trasto, sígueme”, “Trasto, siéntate” o “Trasto, colita”. Además, tiene 60 reacciones diferentes: anda, se sienta, baila, se tumba, hace el pino y mucho más. Pero si no lleva la correa es un auténtico trasto, ya que no obedece a las reacciones que se le indican, por lo que se le tendrá que enseñar a ser obediente también sin la correa. A partir de 36 meses. PVP aproximado: 49,95 eur.

Pajarolo es un loro muy loco que repite todo lo que oye. Pero lo hará cuando él quiera y como él quiera, nunca se sabe por dónde va a salir. Con Pajarolo se pueden grabar y reproducir hasta tres mensajes de voz al momento. Tiene sonidos, silba y canta y, cada vez que habla, se mueve arriba y abajo. A partir de 12 meses. PVP aproximado: 34,95 eur

Monolo no para de reírse durante todo el día. Este mono, que aparece siempre colgado por su cola de una rama, es todo un fan de las cosquillas. Cuantas más cosquillas se le hagan en la barriga, más se retorcerá de diversión. Una risa contagiosa para toda la familia que aumenta cada vez más. A partir de 12 meses. PVP aproximado: 34,95 eur.

Más información en la página web de Fábrica de Juguetes: https://www.fabricajuguetes.com/urban-pets/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.