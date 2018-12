Fábrica de Juguetes presenta Slimy Creations Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 14:04 h (CET) Fábrica de Juguetes se une a la pasión por los slimes, las manualidades más viscosas y creativas del mercado. Slimy® Creations, es un divertido juego creativo con el que los más pequeños dejarán volar su imaginación. Fabricado en Suiza, Slimy® Creations está hecho con materiales de alta calidad y totalmente seguros Slimy® Creations es mucho más que un juego de manualidades. Manipular con las manos los materiales de Slimy® Creations ayuda a adquirir agilidad y destreza en los dedos. Además, contribuye a mejorar la motricidad fina y estimula la imaginación, dos aspectos clave en las primeras etapas de aprendizaje y crecimiento.

Para crear el Slimy®, solo se necesitan los dos ingredientes mágicos —naturales, seguros y fáciles de limpiar—, incluidos en el juego. Cada producto contiene una base Slimy® y un mezclador donde remover el activador. Una vez hecha la mezcla, solo queda esperar unos minutos y ya estará todo listo para jugar con el Slimy®.

Para dar pie a las mejores ideas creativas y descubrir las sorpresas escondidas en cada Slimy®, Fábrica de Juguetes presenta diferentes opciones para todos los gustos.

SLIMY® CREATIONS “Original”

Slimy® clásico tiene 3 series de colores diferentes: la verde, la dorada y la púrpura. Además, dentro de cada recipiente hay varias figuras y objetos para poderlos mezclar con Slimy®. PVP aproximado: 11,95 eur.

SLIMY® CREATIONS “Océano Profundo”

Sumergirse en el fondo del mar es toda una aventura con la serie aguamarina y la serie azul oscuro. Jugando con ambos modelos de colores, no habrá tiburón que se atreva a acercarse. En cada recipiente se incluyen varias figuras y objetos para mezclarlos con el Slimy® una vez creado. PVP aproximado: 11,95 eur.

SLIMY® CREATIONS “Monstruoso”

Crear un Slimy® monstruoso será fácil y divertido con las 4 series de colores diferentes: roja, púrpura, dorada y verde. En el interior de cada recipiente hay varias figuras y objetos que se pueden mezclar cuando la composición de Slimy® ya está hecha. PVP aproximado: 11,95 eur.

SLIMY® CREATIONS “Cupcakes Party”

La cocina es uno de los lugares donde la imaginación es esencial para triunfar. Crear divertidos cupcakes será tarea fácil con el libro de cocina incluido en el juego y los vídeos tutoriales que explican las recetas paso a paso.

El juego contiene una base Slimy®, un Slimy® ingrediente mágico, purpurina y un sirope mágico. Todos estos elementos se introducen en el mezclador y una vez removido todo, el Slimy® ya está creado. Además, el juego también contiene una crema Slimy® y unos polvos para crear bonitas decoraciones.

La fiesta de los cupcakes es aún más increíble ya que el juego está disponible en la edición fresa y la edición menta. "No pueden oler mejor". PVP aproximado: 17,95 eu

SLIMY® CREATIONS “Gran Set”

El completo set Slimy® Creations “Gran Set”, que también incluye varias figuras y objetos en el interior, permite explorar el mundo Slimy® con un 3x1 en materiales de colores: la serie dorada, la serie púrpura y la serie verde.

Incluye una fábrica de mezclas y un mantel de trabajo para poder ser todo un investigador mezclando colores y hacer del juego una actividad de lo más profesional. PVP aproximado: 29,95 eur.

Más información aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.