Analítica predictiva, inteligencia artificial y machine learning, entre las tendencias para 2019 según Information Builders Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 16:04 h (CET) Lyndsay Wise, directora de Market Intelligence de la compañía, asegura que el mercado ya está preparado para dar un salto cualitativo en materia de IA Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, ha dado a conocer sus predicciones acerca de las tendencias que definirán las estrategias tecnológicas en el contexto empresarial durante el próximo año y entre ellas ha destacado la analítica predictiva, la inteligencia artificial, el machine learning o aprendizaje automático y la Internet de las Cosas.

Para Lyndsay Wise, directora de Market Intelligence de la compañía, el mercado ya está preparado para entrar de lleno en la inteligencia artificial (IA): “Aunque en 2018 se ha hablado mucho de ella, muchas empresas han sido prudentes a la hora de integrarla y se han dedicado a implantar primero un sistema sólido de flujo y gestión de sus datos, algo que resulta clave para las tecnologías de predicción y de IA. Una vez creada esa estructura, no me cabe duda de que la analítica predictiva, el machine learning y la IA serán protagonistas en 2019 y veremos cómo estas tecnologías aportarán cada vez más valor en los años venideros”, asegura.

Efectivamente, un gran número de compañías han culminado ya con éxito la construcción de la infraestructura necesaria para llevar a cabo grandes proyectos basados en datos, por lo que la siguiente fase a acometer estará destinada a obtener valor empresarial de esos datos, a monetizarlos, por ejemplo aprovechando los generados a partir de objetos inteligentes, conocido como Internet de las Cosas (IoT).

Incluso, Wise vaticina el paso a una tercera fase en los próximos años, que se caracterizará por la integración de la IoT y la tecnología de sensores en otras tecnologías, “algo que podremos observar en los vehículos autónomos, la cadena de suministro y los ecosistemas inteligentes, que van más allá de las smart cities”, explica.

Asimismo, las empresas tratarán de ampliar sus sistemas de big data para alimentar modelos avanzados de analítica predictiva y crear perspectivas automatizadas, lo que contribuirá a enriquecer sus iniciativas de IA y a favorecer una entrega más flexible de los análisis y una gestión de datos más extensa.

La última predicción de la directora de Market Intelligence de Information Builders apunta a la convergencia de tecnologías y de big data como parte de iniciativas más amplias, aprovechando tanto los centros operativos y transaccionales como los grandes almacenes de datos. “Como resultado, las organizaciones podrán soportar análisis de datos más profundos y proporcionar un contexto operativo a esos big data stores. Por ejemplo, podrán centrarse en la capacidad de aprovechar el Blockchain y los big data stores para impulsar la analítica dentro de su compañía”, sostiene Wise.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.