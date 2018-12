Ana Palacio y González-Páramo abogan por una Europa garante del libre comercio Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 16:12 h (CET) La exministra de Asuntos Exteriores y el consejero ejecutivo responsable de economía, regulación y relaciones institucionales de BBVA analizaron las consecuencias del proteccionismo de Donald Trump en el Observatorio EOI de la Economía, celebrado ayer en EOI Madrid. Ambos coincidieron en que Europa debe jugar un papel determinante en la defensa del libre comercio frente a las políticas norteamericanas El eslogan de Donald Trump “America First” se ha traducido en una política proteccionista manifestada en incrementos arancelarios sobre importantes productos, denuncias de tratados comerciales o reducciones del multilateralismo. Esta situación plantea múltiples interrogantes: ¿se está ante una guerra comercial? ¿En qué medida afectará al volumen del comercio mundial y al crecimiento del PIB? ¿Cómo se verán perjudicadas las economías europea y española?

Para dar respuesta a estas cuestiones, el Observatorio EOI de la Economía reunió a José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo responsable de economía, regulación y relaciones institucionales de BBVA, y presidente para Europa del TransAtlantic Business Council; y a Ana Palacio, abogada internacional y exministra de Asuntos Exteriores. El diálogo estuvo moderado por Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

Dirigido por Agustín del Valle, economista y profesor emérito de la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Observatorio EOI de la Economía Global es un proyecto de EOI Alumni que ofrece la oportunidad de escuchar a expertos en cuestiones candentes de la economía española e internacional.

Ambos invitados coincidieron en la idea de que Europa está llamada a jugar un papel determinante en la defensa del libre comercio frente al proteccionismo norteamericano. “Europa tiene el reto de decidir si quiere seguir siendo adalid del multilateralismo y de los valores que están en el ADN europeo o plegarse y defenderse en una guerra comercial”, aseguró José Manuel González-Páramo. “Tenemos que seguir defendiendo el multilateralismo, dialogando con el amigo americano y acelerando los procesos de acuerdos comerciales con distintos países”, agregó.

En esa línea incidió Ana Palacio, que llamó a “creer más en Europa, entender que, aunque ya no tengamos una posición central en el mundo, tenemos que tener confianza en nosotros mismos, porque tenemos muchísimos instrumentos y valor añadido. Hay que identificar los síntomas equivalentes a Trump en Europa, que se han visto agravados por la idea de que las próximas generaciones van a vivir peor que nosotros”, destacó.

González-Páramo contextualizó el éxito de las políticas proteccionistas del presidente Trump refiriéndose a los “perdedores de la globalización”: “Cuando hay competencia, hay sectores que se ven desplazados por otros más competitivos. En países como Estados Unidos, el perdedor no tiene una red de protección como el estado del bienestar europeo”, explicó el consejero ejecutivo de BBVA.

“Trump es el catalizador de esa suspensión que estaba en el ambiente en Estados Unidos”, agregó Ana Palacio. “Trump es un síntoma de que estamos en un momento de mutación mundial, una situación de cambio profundo. Y en este momento, la percepción es más importante que la realidad y la ideología sustituye a la racionalidad económica”, aseguró.

González-Páramo destacó que el regreso de Trump al mercantilismo y al bilateralismo, “que creíamos que ya estaban solo en los libros de Historia”, es “pura ideología que sustituye a la economía tradicional”, aunque recordó que las políticas proteccionistas norteamericanas se remontan ya a principios del año 2000.

También se refirió a que la “excusa” de Trump para implementar estas políticas sea la relocalización industrial: “Sabe que los empleos no van a volver, porque su enemigo no es el comercio exterior, sino la innovación: la robotización, la Inteligencia Artificial, la digitalización de los procesos. Nada va a volver a ser como antes”, subrayó.

Palacio coincidió con este análisis: “Trump ha vuelto a un planteamiento nostálgico y corto de miras, pero él sabe que no va a repatriar esos empleos perdidos, porque el mundo ha cambiado: ya no hay cadenas industriales, sino cadenas de valor”.

El ejecutivo de BBVA mencionó los riesgos para la economía mundial de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China y su impacto sobre la producción y las cadenas globales de valor. Por su parte, Palacio planteó varios escenarios posibles, desde “todos contra todos” hasta “China como adalid del libre comercio”, pasando por que Europa se plantee “cómo se puede reinventar el multilateralismo comercial en estos momentos”.

