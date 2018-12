Nueva versión 2.0 del buscador y comparador de precios y productos tiendas.com Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 16:19 h (CET) El buscador y comparador tiendas.com lanza el próximo lunes 17 de diciembre de 2018 su nueva versión 2.0 con importantes mejoras para los usuarios que quieren encontrar las mejores ofertas y precios Tiendas.com es una startup española que fomenta el comercio local y sostenible con la información geolocalizada de su buscador online. Fomenta el comercio local y sostenible a través de Internet para quienes prefieren buscar en la red y comprar de forma local.

El sistema de tiendas.com cuenta con más de 10 millones de productos de más de mil tiendas diferentes que venden en España para el portal español, en las que el usuario puede comparar precios y encontrar las mejores ofertas, acceder a descuentos o disponer de cupones.

Su misión es ayudar a encontrar el producto deseado al mejor precio o en la tienda más cercana al consumidor. De este modo, los establecimientos pueden tener presencia online aunque no cuenten con una tienda online.

Actualmente existe una red de comercios con más de 30.000 puntos de venta en España, por lo que esta iniciativa supone una ventaja competitiva para muchos pequeños comercios que no disponen de tiempo o recursos para gestionar su presencia en Internet y los equipara, en oportunidades de venta, a las grandes empresas, fomentando el comercio local y sostenible.

El servicio nace de la necesidad de agrupar los distintos canales de venta y las tiendas en un solo sitio web, para que el consumidor disponga del máximo número de resultados para empezar su compra de una forma cómoda y sencilla, perdiendo el menor tiempo posible en ello.

Para las conciencias más exquisitas, Tiendas.com ha incluido la opción de compra local, de modo que se puede comprobar si el producto elegido se encuentra en algún establecimiento comercial cercano al lugar donde se realiza la consulta.

Sin duda, es el mejor punto de partida de las compras.

María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que la nueva versión 2.0 que saldrá a la luz el próximo lunes día 17 de diciembre de este año, ha supuesto un reto para todo el equipo de tiendas.com, pero sobre todo para los programadores que han trabajado y que están trabajando en ella, porque implementa numerosas mejoras que serán perceptibles por los usuarios que la utilicen desde el minuto cero, como la ficha de los productos con sus características o la posibilidad de filtrado por características de los productos, entre otras muchas novedades.

