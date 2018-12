La vivienda en propiedad continúa en alza: 8 de cada 10 españoles aspira a comprar una casa Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 11:25 h (CET) Inversión inmobiliaria, creación de un proyecto familiar y necesidad de comprar una vivienda con más espacio, las principales motivaciones para adquirir una casa La vivienda en propiedad continúa siendo una aspiración para la mayoría de los españoles que ven en los activos inmobiliarios una buena forma de inversión. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del ‘Informe Vivienda Ideal 2018’ de ProntoPiso, la proptech especializada en property-chain que garantiza la venta de las viviendas a precio de mercado en menos de 90 días. El estudio señala que, de acuerdo con su proyecto vital, el 83% de los españoles se plantea comprar una vivienda en propiedad en algún momento de su vida.

En cuanto a las motivaciones para comprar una vivienda, el informe destaca la inversión inmobiliaria (43%) como el primer aspecto para decantarse por adquirir una propiedad, seguido por un proyecto familiar como el matrimonio o la vida en pareja (30%) y la necesidad de comprar una vivienda más grande (22%). En palabras de Jesús Pérez Picó, CMO de ProntoPiso: “en el mercado residencial español, entre el 20% y el 40% de aquellos que venden su vivienda lo hacen para poder comprar otra nueva y los motivos suelen estar vinculados al crecimiento del núcleo familiar y la necesidad de disponer de mayor espacio”.

Respecto a los frenos que los compradores tienen a la hora de invertir en inmobiliario, el ‘Informe Vivienda Ideal 2018’ de ProntoPiso destaca la inquietud de los compradores ante no tener la financiación necesaria (53%) o la preocupación por no hacer frente a la compra (51%). Como solución ante este escenario, los compradores que ya tienen una vivienda valoran positivamente que una compañía garantice la venta de la vivienda en menos de 90 días o, en caso contrario, se le adelanta el dinero de la venta sin coste o incluso se le puede adelantar parte del valor de la casa desde el día 1, mientras se sigue vendiendo la casa al mejor precio posible y poder así hacer frente a otra nueva propiedad, pago de impuestos u otros gastos a los que los compradores tienen que hacer frente.

Vivienda ideal: pisos y áticos en buen estado con tres habitaciones

Los pisos y áticos son las viviendas preferidas para los españoles, seguidas por los chalets individuales. En menor medida se encuentran los estudios (8%), dúplex (5%) y unifamiliares adosados (2%). La vivienda en buen estado es idónea para el 47% de los propietarios, seguida por aquellas de obra nueva (39%) y las que precisan reformas integrales, opción elegida por el 11% de los compradores. En cuanto a las estancias, tres habitaciones (43%) es el número ideal para las viviendas de los españoles, seguido por cuatro y dos estancias (24%), respectivamente.

Casi la mitad de los propietarios (46%) se decanta por viviendas entre los 90 y 120m2, seguida por aquellos que prefieren más de 120m2 (32%) y un restante 21% que se decantan por pisos más pequeños entre 60 y 90 m2. En cuanto al presupuesto para comprar una casa, el 31% de los propietarios reconoce que oscila entre los 100.000 y los 200.000 euros.

Las sensaciones que despierta comprar una vivienda son muy cambiantes, pasando de la ilusión y felicidad a la preocupación o la frustración en algunos momentos. En este sentido, el informe destaca que la ilusión ante el cambio, el miedo ante no poder pagar la nueva vivienda o la felicidad imaginándose viviendo en su nuevo hogar son las sensaciones que los compradores sienten en sus propias carnes en una situación de este estilo.

