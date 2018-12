InnovMetric lanza PolyWorks® Collaborative Suite la solución moderna de colaboración y almacenamiento de datos digitales para datos de medición 3D Comunicae

viernes, 14 de diciembre de 2018, 09:47 h (CET) Esta nueva solución de software proporciona un recurso completo y eficiente de almacenamiento de datos digitales para gestionar todos los datos de medición 3D (GLOBE NEWSWIRE) -- InnovMetric Software Inc., el líder en soluciones universales de software de metrología 3D, anunció hoy el lanzamiento de PolyWorks Collaborative Suite. Esta nueva solución de software proporciona un recurso completo y eficiente de almacenamiento de datos digitales para gestionar todos los datos de medición 3D. Asimismo, promete aumentar considerablemente la eficiencia del desarrollo de productos al interconectar digitalmente a los equipos de control de calidad e ingeniería de productos, y proporcionarles acceso en tiempo real a todos los datos de medición 3D.

“InnovMetric es reconocida por su plataforma universal de software de metrología 3D, PolyWorks® Metrology Suite, utilizada por empresas de fabricación industrial en todo el mundo como su herramienta estándar para el análisis dimensional y las tareas de control de calidad”, dijo Marc Soucy, presidente de InnovMetric. Continuó: “Trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes permitió a InnovMetric observar las deficiencias en sus prácticas de gestión de datos y sus interacciones al trabajar en equipo. Hoy, después de 7 años de investigación y desarrollo, reforzados por una fructífera colaboración con clientes clave, nos enorgullece lanzar Collaborative Suite, una solución completamente nueva diseñada para ayudar a nuestros clientes en su transición a los flujos de trabajo de colaboración digital modernos, de conformidad con las mejores prácticas de la Industria 4.0”.

La nueva versión de Collaborative Suite constará inicialmente de dos productos de colaboración digital: PolyWorks"DataLoop™ y PolyWorks"PMI+Loop™.

Interconexión digital de los usuarios de datos de medición 3D con PolyWorks"DataLoop™

Durante los últimos 15 años, las empresas de fabricación industrial han descubierto que los dispositivos para la medición 3D son particularmente útiles durante la fase de desarrollo de productos, porque el diseño de las piezas y herramientas de fabricación relacionadas están en constante evolución. Hoy en día, debido al rápido y creciente uso de tecnologías de medición 3D en todas las etapas de los procesos de fabricación e ingeniería de productos, estas empresas están batallando con la gestión y el intercambio de una gran cantidad de archivos de datos de tamaño considerable derivados de mediciones 3D obtenidas, análisis de metrología y resultados de informes. La mayoría de los usuarios almacena proyectos de inspección en su disco duro local e intercambia archivos manualmente a través de una red o mediante memorias USB, con las ineficiencias y los posibles errores inherentes a tales métodos.

Para resolver estos problemas de gestión de datos e interconectar digitalmente a todos los usuarios de datos de medición 3D, InnovMetric ahora ofrece la solución de almacenamiento de datos digitales PolyWorks"DataLoop, que almacena, administra y comparte proyectos de inspección e ingeniería inversa PolyWorks usando la solución de PLM actual del cliente. Asimismo, ofrece una interfaz web universal para monitorear, visualizar y analizar los contenidos de metrología 3D almacenados en el sistema de PLM desde cualquier computadora o dispositivo móvil. InnovMetric ha optado por conectarse a los sistemas de PLM actuales de sus clientes porque ofrecen todas las características técnicas requeridas y ya son utilizados por una gran cantidad de clientes de PolyWorks.

Cómo transformar la planificación tradicional de la medición en cascada en un proceso de colaboración bidireccional con PolyWorks"PMI+Loop™

Collaborative Suite también ofrecerá un segundo producto para ampliar la conectividad digital al equipo de diseño e implementar procesos de planificación de medición colaborativa bidireccional. Actualmente, los equipos de diseño y fabricación usan impresiones 2D o modelos CAD en 3D con información de fabricación del producto (PMI, por sus siglas en inglés) para definir los planes de medición 3D utilizados por los especialistas de control de calidad para inspeccionar piezas y herramientas. Sin embargo, cuando los especialistas de control de calidad hacen modificaciones a los planes de medición, no tienen forma de comunicar fácilmente los cambios al equipo de diseño.

PolyWorks"PMI+Loop garantiza plena interoperabilidad y bidireccionalidad entre PolyWorks y la plataforma CAD actual del cliente. Ofrece complementos de software CAD que brindan la capacidad de:

Crear y revisar los planes de medición 3D de PolyWorks dentro de su entorno CAD actual

Importar planes de medición modificados dentro de PolyWorks directamente de vuelta al software CAD PolyWorks: El ecosistema digital inteligente de metrología 3D

Al combinar Metrology Suite y Collaborative Suite, PolyWorks ahora ofrece soluciones de software que abarcan todos los procesos empresariales relacionados con la metrología 3D. Desde la obtención de datos de medición 3D hasta el análisis y el intercambio de resultados de mediciones 3D dentro de toda una empresa de fabricación, PolyWorks es un ecosistema inteligente de metrología 3D que proporciona:

Una plataforma universal que interactúa con cualquier tipo de dispositivo de medición de metrología 3D, ofrece un flujo de trabajo universal para realizar todas las tareas de inspección y permite implementar proyectos de inspección universales que pueden ejecutarse en cualquier dispositivo.

que interactúa con cualquier tipo de dispositivo de medición de metrología 3D, ofrece un flujo de trabajo universal para realizar todas las tareas de inspección y permite implementar proyectos de inspección universales que pueden ejecutarse en cualquier dispositivo. Conectividad digital que interconecta a todos los equipos involucrados en el proceso de desarrollo del producto e inyecta información de medición 3D en los sistemas clave de software empresarial (como Product Lifecycle Management, Product Data Management y Computer-Assisted Design).

que interconecta a todos los equipos involucrados en el proceso de desarrollo del producto e inyecta información de medición 3D en los sistemas clave de software empresarial (como Product Lifecycle Management, Product Data Management y Computer-Assisted Design). Flujos de trabajo bidireccionales que maximizan la eficiencia del trabajo en equipo al eliminar los procesos tradicionales en cascada. Para obtener más información o para evaluar un producto Collaborative Suite, póngase en contacto con InnovMetric o su red de distribuidores master.

Acerca de InnovMetric

InnovMetric Software Inc. se fundó y estableció sus oficinas principales en 1994 en Quebec, QC, Canadá, cuenta con subsidiarias alrededor del mundo y es el proveedor líder en soluciones universales de software de metrología 3D. Las organizaciones más grandes de fabricación industrial (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple y muchas más) confían en las soluciones de software PolyWorks® de InnovMetric y demás servicios técnicos relacionados para aumentar al máximo los beneficios de las tecnologías de medición en 3D para sus aplicaciones de ingeniería y fabricación.

Tomando en cuenta sus subsidiarias y empresas conjuntas, InnovMetric cuenta con 350 empleados en 16 países: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Italia, España, República Checa, Países Bajos, Suecia, Turquía, Sudáfrica, India, Tailandia, China y Japón.

Para obtener mayor información acerca de InnovMetric Software, visite: innovmetric.com

Contacto: Patrick Castera, director de Estrategia de Mercadotecnia de InnovMetric Software

Tel.: 1-418-688-2061, ext. 242

Correo electrónico: pcastera@innovmetric.com

