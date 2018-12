1 de cada 4 mujeres sufre problemas en los ojos a causa del maquillaje Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 14:40 h (CET) Dermalook es la primera marca mundial de optocosmética: la belleza para el cuidado de la salud ocular. Según un estudio realizado, el 26% de las mujeres en España sufre al usar maquillaje. Aunque tienen síntomas como picor o lagrimeo, no son conscientes de que son intolerantes a ciertos componentes del maquillaje Maquillarse forma parte de la rutina diaria de muchas mujeres. Tanto para acudir al trabajo como para disfrutar de momentos de ocio, la cosmética se cuela en los rituales de belleza del 67% de las españolas. Y es que existen muchas razones por las que, para muchas personas, es importante maquillarse. ¿Pero todos los productos cosméticos cuidan de la salud?

Según una encuesta llevada a cabo por la Clínica Rementería, el 26% de las mujeres reconoce haber tenido problemas en los ojos a causa de maquillarse con productos como eyeliners, máscaras de pestañas o sombras de ojos. El mismo porcentaje, asegura haber cambiado de productos a consecuencia de sus dolencias.

Y es que los ojos son una de las partes más sensibles del cuerpo, si no la más. Al maquillarse se aplica una gran cantidad de productos químicos o sintéticos y María Teresa Iradier Urrutia, cirujana oftalmóloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, afirma que “los problemas causados por el uso continuo de maquillaje alrededor de los ojos puede provocar desde leves molestias hasta alergias o infecciones como la conjuntivitis, entre otras”.

De hecho, según la encuesta de la Clínica Rementería, el 78% de las mujeres reconoce no haber mirado nunca la composición de los productos de maquillaje. Es por ello que la especialista recomienda tomar precauciones prestando especial atención a los componentes de la cosmética que se usan a diario.

En especial, los productos de belleza ocular pueden afectar a las personas que usan lentes de contacto. Concretamente, el 38% de las encuestadas las utiliza o las ha utilizado con maquillaje.

Dermalook, que nació en 2009, es la primera marca mundial en elaborar productos cosméticos que apuestan por el cuidado de los ojos, creando un concepto nuevo hasta la fecha: la Optocosmética. La firma está especializada en cosmética hipoalergénica y en el cuidado de la salud ocular, y es líder en el mercado oftalmológico español.

“Los productos basados en la optocosmética solo utilizan principios activos de gran pureza y el máximo número de ingredientes naturales”, comenta la doctora Iradier.

Productos de belleza para la salud ocular

Con el objetivo de preservar la salud ocular, Dermalook ha creado un Eyeliner que sustituye las parafinas derivadas del petróleo – causa común del picor y el enrojecimiento – por componentes de origen vegetal como son los cocogliceroides.

La colección de sombras de ojos Dermalook Shadows, tiene una textura “creamy”, que no desprende residuos e hidrata los párpados gracias a su composición hipoalergénica con un alto contenido de Aceite de Argán.

Para evitar la caída de las pestañas, Dermalook ha creado Crystal, una máscara transparente con un eficaz tratamiento anticaída a base de Keravis, que regenera y fortalece las pestañas desde la raíz. Butterfly X-tra Volume es una máscara de pestañas hipoalergénica de novedosa composición, creada a partir de ceras y siliconas naturales y sin fibras sintéticas que aumenta hasta 3 veces el volumen de las pestañas.

Aunque el uso de cosmética hipoalergénica no evita el desarrollo de la alergia en pacientes extremadamente sensibles, es una de las principales medidas a tomar si no se quiere abandonar el uso del maquillaje. Además, la rutina del maquillaje debe acompañarse siempre, insiste la especialista Iradier Urrutia, de un “profundo desmaquillaje” para mantener el ojo lubricado y evitar las irritaciones.

Dermeyes es un desmaquillante bifásico para pieles sensibles, especializado para personas que utilizan lentes de contacto. Contiene extracto de Árbol de Seda, un principio activo que actúa de forma global en el contorno del ojo con una triple acción reparadora.

Dermalook

Dermaloook es la marca de optocosmética de Visión Cosmética SL., un laboratorio de creación que, desde 2009, basa su actividad en investigar y desarrollar soluciones cosméticas para afecciones y necesidades oculares. Su gama de productos contiene únicamente sustancias que aportan beneficios reales a la salud ocular de las personas. Más información sobre Dermalook en www.dermalook.com

www.dermalook.com www.facebook.com/dermalook www.instagram.com/dermalook

Para más información

Elisenda Liñán (linan@imago-mc.com) –

Mayte Expósito (exposito@imago-mc.com)

Tel.: 93 265 89 00

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Villa Jazmines & Moras abre sus puertas en Marbella Grupo TESCO cuenta por qué contratar a una empresa de limpieza para Navidad Select destaca porque la Costa del Sol es el mejor lugar para jugar al golf Tecnomagia Borras es el nuevo set de magia tecnológica Lékué presenta tres novedades para que las Navidades sean muy sabrosas