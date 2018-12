VIP Reformas recomienda el sistema SATE para ahorrar en la factura energética Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 14:43 h (CET) Una simple rehabilitación de la fachada mediante el sistema SATE puede suponer una notable rebaja en la factura energética de los usuarios VIP Reformas es consciente de que el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas hacen mella en las fachadas de los edificios, con la aparición de distintos defectos como grietas o humedades que perturban el correcto estado de la parte más visual del inmueble.

No obstante, esas perturbaciones no solo inciden en la apariencia visual sino en la eficiencia medioambiental y, directamente en los consumidores, en una factura más alta a final de mes en términos de consumo energético

Lo primero que se debe tener claro antes de acometer esta tarea es el nivel de intervención que se debe realizar, de la mano de un profesional que estime cuáles son las obras necesarias para mantener en buen estado la parte exterior del edificio.

En base a ello, se procederá a solicitar las licencias necesarias para llevar a cabo esta reforma, que dependiendo de su magnitud constará de un mayor o menor volumen burocrático; es decir, no requerirá el mismo trámite ni el mismo número de técnicos una simple mano de pintura que una rehabilitación integral.

La rehabilitación integral de una fachada tiene distintas técnicas, tales como los enfoscados de cemento, los de monocapa o la conocida como SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior), que es un aislante térmico completo que se cubre con mortero acrílico impermeable para una mayor transpiración del vapor de agua, logrando así una gran resistencia a la humedad.

Las placas de aislamiento, la perfilería, capa base, malla de refuerzo de fibra de vidrio y una terminación con mortero o cerámica son los componentes de esta metodología, instalados en este orden en la cara exterior del edificio.

Aislamiento térmico y acústico

El principal objetivo de este sistema es la protección total ante el frío y el calor, incidiendo en un ahorro energético: en la época de frío, el calor interior no se filtra hacia afuera, y en los periodos más cálidos, esta técnica ayuda a atenuar la entrada de calor a los hogares, evitando así el uso de aparatos térmicos que disparan los costes energéticos.

Entre las otras ventajas del SATE, destacan el ahorro de espacio interior, la mejora de la estética, un aislamiento acústico, la impermeabilidad total y, sobre todo, el cuidado del medioambiente.

VIP Reformas es uno de los servicios referentes en internet para buscar soluciones de reformas al mejor precio, mediante un presupuesto previo sin compromiso de tres empresas distintas para que el cliente escoja la que mejor se adapte a sus necesidades.

