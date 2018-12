Punto de Té recalca la importancia de escoger agua de calidad para infusionar té Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 14:56 h (CET) Evitar el agua comunitaria por sus altos niveles de minerales es fundamental para degustar el té con todas sus propiedades intactas El 99% de una taza de té está formado por agua, de ahí que se convierta en un elemento fundamental en la preparación de un té de calidad debido a su gran influencia en las cualidades organolépticas del producto final.

Por tanto, Punto de Té recuerda que se deben tener en cuenta diferentes aspectos para elegir el mejor tipo de agua posible para degustar una taza de té de calidad.

En el caso de que se recurra a agua comunitaria, existen diversos factores, como las precipitaciones, la contaminación o el entorno de las aguas subterráneas, que pueden influir en sus olores y su cantidad de minerales.

Por tanto, no es recomendable recurrir al agua con este origen debido a su influencia negativa en las cualidades del té final, que se vería perjudicado con aromas indeseados en la degustación de una infusión de calidad.

Los taninos del té se mezclan con los minerales del agua, provocando una solidificación que se refleja en las delgadas capas de aquello que parece grasa y que puede llegar a dañar el esmalte dental.

Diversos estudios han confirmado que un alto contenido de minerales en el agua puede convertirse en un impedimento para la extracción de los antioxidantes del té, desaprovechando así las grandes ventajas del consumo de esta infusión.

El agua embotellada o la instalación de un descalcificador, las mejores opciones

Según la tradición china, la mejor opción para infusionar un té es usar el agua de manantial de montaña, por su mayor contenido de oxígeno que potencia los atributos de esta bebida; no obstante, la mayor parte de amantes de esta infusión no tienen acceso directo a ella, por lo que lo más recomendable en ese caso es recurrir al agua de manantial embotellada o de mineralización débil.

La instalación de un descalcificador o filtro para el agua del grifo, así como máquinas de agua purificada, pueden ser también soluciones para abastecer de agua una infusión, en la medida en que reduce al mínimo la presencia de minerales que penaliza su degustación con un sabor más suave y plano.

La elección de un agua con baja presencia de minerales se antoja aún más necesaria en el caso de los tés más delicados, como su variedad verde o el Darjeeling.

Punto de Té es una tienda online con una amplia oferta de productos y accesorios idóneos para que los amantes de esta bebida disfruten de todas sus propiedades con la mayor calidad asegurada.

